Tours : 24 patients Covid en réanimation au CHRU, "déprogrammation massive" des activités de l'hôpital

24 patients sont actuellement en réanimation pour une infection au coronavirus au CHRU de Tours, contre 6 il y a deux semaines. Il reste une vingtaine de lits disponibles pour des patients Covid, un chiffre qui pourra augmenter si la situation le nécessite. Pour rappel, le pic à Tours en réanimation au mois d'avril, c'était 50 patients infectés par le coronavirus. Depuis quelques jours, certains malades arrivent d'autres départements plus touchés comme le Loiret.

"On sait que le nombre de patients ne va pas baisser la semaine prochaine", explique la direction du CHRU. D'autant que le taux de positivité des tests PCR réalisés au CHRU continue d'augmenter fortement : il a doublé en une semaine, atteignant 16,8% (18% au niveau national). Autrement dit, sur les 1000 personnes testées chaque jour par le CHRU, 168 sont positives au Covid-19.

"Déprogrammation massive" des activités de l'hôpital

Autre inquiétude, les effectifs disponibles : les équipes sont fatiguées et le taux d'absentéisme est un peu plus élevé que d'habitude. Pour l'instant, le CHRU ne rappelle pas de personnels soignants sur leurs jours de repos ou de congés. Mais pour faire face au pic de l'épidémie de Covid qui vient et récupérer du personnel, il y a une "déprogrammation massive" des autres activités de l'hôpital. Seules exceptions, les urgences vitales, comme le traitement de cancers, ou les greffes. Les consultations sont également maintenues pour les patients atteints de maladies chroniques.

Parmi les effectifs mobilisés, les élèves infirmiers en formation bloc opératoire ou anesthésistes, qui sont déjà des professionnels. Leur formation a été suspendue au niveau national justement pour renforcer les effectifs dans les hôpitaux. Les élèves infirmiers en formation classique cette fois qui viendront en stage seront aussi mobilisés dans les unités Covid, et seront rémunérés, comme lors de la première vague.