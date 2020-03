Tours : 3 aide-soignantes du CHRU positives au Coronavirus en plus de l'infirmière

On compte désormais 5 cas de coronavirus en Indre-et-Loire. Une femme de 73 ans, une infirmière du CHRU de Tours et 3 aide-soignantes qui travaillent également à l'hôpital. Le CHRU a du rappeler 81 patients en contact avec ces 4 soignants.

Les trois nouveaux cas de Coronavirus en Indre-et-Loire, annoncés dimanche 8 mars par le directeur de cabinet de l'ARS (Agence Régionale de Santé) Centre-Val-de-Loire, sont des aides-soignantes du CHRU de Tours. Au total, l'Indre-et-Loire compte 5 cas de Coronavirus. Une personne de 73 ans revenue d'un rassemblement évangélique à Mulhouse et une infirmière du CHRU de Tours qui est quatorzaine chez elle. C'est cette dernière soignante, en revenant d'une zone à risque et malgré le port d'un masque, qui a contaminé 3 collègues. La contamination a eu lieu lors de la pause café ou au déjeuner au self où le masque est retiré. L'état de santé de ces personnes n'inspire aucune inquiétude. Les 3 aide-soignantes ont été invités à rester en quarantaine chez elles.

Le CHRU a rappelé 81 patients et examiné 32 professionnels de santé

Le CHRU de Tours a donc rappelé les 81 patients qui ont été en contact avec l'infirmière et les 3 aide-soignantes. Aucun patient n'a été contaminé en raison du port du masque par le personnel soignant. Pour certains d'entre eux, des actifs, un arrêt de travail administratif a été délivré par l'ARS pour le maintien en quarantaine. Ces patients doivent respecter les consignes habituelles : lavage des mains, prise de température 2 fois par jour. Du côté des 32 professionnels de santé (recensés) en contact avec ces 4 cas positifs, ils n'ont pas été mis en arrêt car ils ne sont pas positifs au Covid 19. Ils continuent de travailler avec port de masque (la ressource est suffisante affirme l'hôpital tourangeau) et prise de température. Le CHRU a mis aussi en place des mesures barrières renforcées (surveillance renforcée) dans 4 services où l'infirmière et les 3 aide-soignantes ont travaillé. En moyenne, le CHRU de Tours effectue deux batteries de test au Coronavirus par jour. Un test le matin, et un autre le soir, soit entre 40 et 60 tests par jour. En sachant qu'il faut 4 à 5h pour connaître le résultat. Ce week-end, sur un millier d'appels reçus au 15, 120 concernent le Coronavirus. Sur ces 120 appels, "une centaine sont affinés" par le service de virologie, et au final 10 à 15 cas suspects sont dépistés. L'hôpital a aussi mis en place des restrictions sur les visites : pas plus d'une visite par jour dans les chambres des patients. Sur le site de l'Ermitage, maison de retraite spécialisée, un registre des visites a aussi été mis en place pour éventuellement "tracer" les visites en cas de cas positifs.