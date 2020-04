Tours : 6 centres de consultation COVID ferment leurs portes faute de patients

Les soignants libéraux qui géraient ces 6 centres de consultation dans Tours-Métropole ont décidé de les fermer car ils ne recevaient plus que 5 à 6 patients par jour contre une trentaine au début de l'épidémie.

C'est une information qui donne de l'espoir: 6 centres de consultation Covid-19 de l'agglomération de Tours ont fermé leurs portes faute de patients. Le nombre de tourangeaux qui venaient consulter était passé d'une trentaine à 5 ou 6 par jour, le signe probable que la contamination régresse. Au final, ce sont 350 personnes qui sont passées par ces centres depuis le début de l'épidémie. Ils avaient été installés dans des gymnases et des salles communales à l'initiative d'une association de soignants libéraux, la CPTS, communauté professionnelle territoriale de santé.

Il était devenu inutile de mobiliser des soignants dans ces centres qui ne recevaient presque plus personne. Leur rôle a été très important pendant le pic de la crise épidémique -docteur Sophie Lizé, présidente de la CPTS Tours

Les centres qui ont fermé sont ceux de Saint Pierre-des-Corps, Saint Avertin, Tours-Nord, Les Fontaines, Joué-lès-Tours, et Savonnières. Les patients pourront encore être envoyés au centre de consultation COVID de l'hôpital Bretonneau et au centre COVID de SOS Médecins qui restent ouverts.

Il existe 5 CPTS, communautés professionnelles territoriales de santé, en Indre-et-Loire, elles regroupent des médecins généralistes et spécialistes, des aides-soignants, des kinés, pharmaciens, podologues, etc. Celle de Tours compte 300 adhérents. Elle a distribué du matériel de protection, masques, surblouses et gants qu'elle a achetés ou qui ont fait l'objet de dons par des entreprises. Une nouvelle distribution aura lieu lundi.