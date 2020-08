Tours : Aucun nouveau cas de Covid-19 à l'Ehpad Monconseil

Après la découverte d'un cas positif de Covid-19 chez une résidente de l'Ehpad Monconseil à Tours-Nord samedi 1er août, l'ensemble des résidents et des personnels ont été testés. L'Agence Régionale de Santé et la ville de Tours affirment qu'aucun nouveau cas n'a été recensé dans l'établissement.

L'Agence Régionale de Santé vient de rendre publics les résultats des tests Covid-19 pratiqués sur les 80 résidents et les personnels de l'Ehpad Monconseil à Tours-Nord.

Ils se sont tous révélés négatifs. Samedi 1er août, une résidente avait été contrôlée positive. "Dès la communication des résultats par le laboratoire, des mesures ont été immédiatement prises : les visites des familles, l’accueil de jour et les nouvelles entrées de résidents ont été suspendues, les équipes ont été renforcées et une campagne de test a été programmée à compter du 5 août pour l’ensemble des résidents et des agents", explique la ville de Tours dans un communiqué.

"Il a été demandé aux personnels partis en vacances de procéder à un test et les recherches se poursuivent pour trouver la cause de cette contamination", détaille la mairie.

Depuis lundi 10 août, et à la suite des résultats, la vie a repris son cours normal à l'Ehpad "les résidents ont pu retrouver la possibilité de circuler librement dans l’établissement" et les visites des familles ont été à nouveau autorisées "avec un protocole renforcé dans les salles communes".

Quant à la résidente victime du Covid-19, elle a été hospitalisée.