Selon un sondage IFOP publié ce mercredi, 20 % des jeunes se disent "mal-informés" sur le VIH. Alors qu'a lieu le sidaction ce week-end, nous sommes allés à la sortie d'un lycée tourangeau. Et ce chiffre se confirme assez nettement. Les lycéens réclament plus de sensibilisation au lycée.

Tours, France

Les jeunes Tourangeaux, tout comme au niveau national, méconnaissent-ils le virus du Sida ? Selon un sondage IFOP publié mercredi, en France, 20 % des jeunes de 15 à 24 ans se disent "mal informés" sur ce virus qui touche 150 000 personnes dans notre pays, dont 25 000 ignorent leur séropositivité. À l'occasion du week-end du Sidaction, qui a débuté ce vendredi soir, France Bleu Touraine est allé interroger des lycéens tourangeaux à ce sujet. Et ce chiffre se confirme.

"Attraper le sida par la salive"

Selon le sondage, un jeune sur cinq penserait qu'il est possible d'attraper le sida par la salive et la transpiration. C'est notamment ce que note un éleve du lycée Balzac : "Quand on embrasse quelqu'un qui a le sida, je pensais que c'était logique qu'on attrape le sida". Une idée bien évidemment fausse : le VIH ne se transmet que par contact avec le sang, le sperme et le liquide séminal.

D'autres méconnaissent également le comportement à suivre au lendemain d'un rapport sexuel à risque : "Pilule du lendemain", disent deux jeunes. Sauf que cette pilule n'a aucun poids dans la non-prolifération du VIH. En revanche, des auto-tests sont disponibles en pharmacie.

Une méconnaissance qui s'explique

Alors pourquoi une telle méconnaissance d'une problématique aussi importante : "Nous n'avons jamais vraiment eu de cours à ce sujet-là donc c'est normal qu'on ne connaisse rien", explique une élève de première du lycée Balzac. "Seulement un ou deux ateliers au collège mais on a déjà tout oublié", explique un autre.

Ils demandent tous plus de temps consacré à ce thème au sein de leur établissement.

Dans le même temps, les contaminations chez les 15-24 ans ont augmenté de 24% depuis 2007, rappelle Sidaction, et les pratiques à risque persistent : 14% des jeunes interrogés disent avoir été exposés au moins une fois à un risque de contamination, et moins de la moitié ont alors effectué un test de dépistage.