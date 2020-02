Tours : Blouses Notes cherche des donateurs pour pouvoir jouer leur musique pour plus d'enfants hospitalisés

L'association joue depuis 20 ans de la musique dans les chambres et les salles de jeux du CHU de Tours pour les enfants hospitalisés. Ils aimeraient intervenir une 5e journée chaque mois et appellent aux dons pour atteindre cet objectif.

Tours, France

Plus de musique pour les enfants hospitalisés à Tours. Voilà le souhait des 20 membres de l'association tourangelle Blouses notes. Ses quatre musiciens professionnels interviennent quatre jours par mois à l’hôpital pédiatrique Clocheville et au total dans huit services du CHU de Tours : en neurologie, en néonatalogie, en chirurgie viscérale, en soin de suite et réadaptation pour les personnes en situation de handicaps, en unité de spécialité pédiatrique, en chirurgie orthopédique et en oncologie pédiatrique.

Ils font le tour des chambres et des salles de jeux, guitares dans les mains, pour donner le sourire aux enfants. Mais ils aimeraient venir plus souvent et cherchent des fonds pour intervenir un 5e jour chaque mois. Ils appellent donc aux dons pour financer les musiciens. "On a du mal à voir tout le monde et notamment tous les services qu'on aimerait voir. Il y a par exemple le service urgence que l'on ne peut plus visiter faute de temps et d'argent" déplore Amande Bessé membre de l'association.

2.000 enfants rencontrés par les musiciens par an

Selon elle, il faudrait à l'association 5.000 euros pour toute l'année. Chaque année ce sont 2.000 enfants et familles qui rencontrent ces musiciens sur 400 heures de présences en tout dans les services. Des moments importants pour les enfants selon Amande Bessé : "Le moral fait 50% de la guérison et la musique participe surtout au bien être au quotidien. Quand les enfants sont hospitalisés en oncologie notamment, ils peuvent rester des mois à l’hôpital et ce n'est pas simple pour eux d'être coupés d'un lien social. Certains ne vont plus à l'école par exemple donc ils sont coupés de leur vies d'enfants. Nous, on leur ramène un peu de part d'extérieur, du positif et c'est très important pour garder leur âme d'enfants de leur amener de la musique aussi !"

Blouses notes cherche aussi des dons de particuliers. "Plusieurs personnes qui donnent 5 euros ça pourrait toujours nous aider à financer les salaires des musiciens pour rencontrer plus d'enfants" explique Amande Bessé.

Il est possible de faire un don sur la cagnotte ouverte par l'association ici.