Tours : de l'ISS au fond d'une grotte de l'Ariège, l'échographe du professeur tourangeau Philippe Arbeille

60 jours sous terre : c'est le défi que s'est lancé un spéléologue tourangeau de La Croix-en-Touraine. Pour parler de ces aventures hors norme le professeur Philippe Arbeille, enseignant à la fac de médecine de Tours et spécialiste de l'adaptation de l'homme en milieu hostile.

60 jours sous terre : c'est le défi un peu fou que s'est lancé un spéléologue tourangeau de La Croix-en-Touraine. Le 29 novembre prochain avec un ami, il rejoindra son camp de base au cœur de la grotte de Trabuc, dans le Gard, à 150 mètres sous terre sans plus aucun contact avec l'extérieur jusqu'au 27 janvier 2022.

Pour parler de ces aventures hors norme le professeur Philippe Arbeille, enseignant à la fac de médecine de Tours et spécialiste de l'adaptation de l'homme en milieu hostile

Le Professeur Arbeille a notamment participé à la création d'un échographe que Thomas Pesquet l'astronaute français avait emporté avec lui dans la station spatiale internationale lors de son premier séjour entre novembre 2016 et juin 2017.

Il a également fait partie de l'équipe de scientifiques qui a suivi le projet Deeptime [une quinzaine de personnes enfermées dans une grotte de l'Ariège pendant 40 jours en mars et avril 2021 pour expérimenter les mécanismes de l’adaptation humaine à un environnement hostile et au groupe] et son échographe en apesanteur à bord de l'ISS a été utilisé pour des expériences au fond de la grotte de Lombrives en Ariège.

Le professeur Philippe Arbeille © Maxppp - ©jdecosse

Le professeur Arbeille invité de France Bleu Touraine revient sur ces incroyables expériences et les perspectives qu'elles peuvent laisser espérer pour les futures explorations vers la Lune et vers Mars