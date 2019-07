Tours : début ce mardi du déménagement de la clinique Saint-Gatien

Tours, France

Le déménagement de la clinique Saint-Gatien à Tours commence mardi 16 juillet. Un transfert complexe, entamée il y a 4 ans et demi, qui va se poursuivre jusqu'au 24 juillet. L'ensemble des services (cardiologie, orthopédie, ophtalmologie, néphrologie, chirurgie vasculaire....) doit rejoindre le pôle de santé de l'Alliance à Saint-Cyr-sur-Loire, désormais appelé le groupe Nouvelle Clinique de Tours+ (groupé né après la création de la clinique de l'Alliance en 2007, et lui même issu du rachat par le groupe Saint-Gatien, de la clinique Saint-Grégoire et d'une partie de la clinique Velpeau). Avec le manque de places, l'accès difficile pour les ambulances, et la vétusté des locaux, la clinique Saint-Gatien n'avait pas le choix de transférer ses activités pour pouvoir se développer.

Jusque dans les années 2000, Tours comptait 7 cliniques chirurgicales

Avec ce départ, Tours perd sa dernière clinique chirurgicale privée du centre ville. Une clinique historique qui était située face à la cathédrale depuis 1974, soir 45 ans de présence. Les regroupements successifs ont donc eu raison de ces plus petites cliniques du centre-ville. Il y en avait 7 à Tours jusque dans les années 2000. La Métropole de Tours compte désormais deux immenses pôles de santé privé. L'un au nord, l'autre au sud de la ville. Il s'agit de la clinique Vinci issue du regroupement de 4 autres cliniques.

Un investissement de 45 millions d'euros

Pour intégrer les services de Saint-Gatien, la clinique de l'Alliance a quasiment doublé sa surface : 28 000 m2 (soit 12.000 m2 supplémentaires) avec notamment 25 salles de bloc opératoire, un héliport, un total de 353 lits et près de 500 salariés, dont 130 médecins spécialistes. Ce déménagement va se faire en plusieurs temps. Les services, jusqu'au 24 juillet, vont un à un migrer à l'Alliance. Ceux de réanimation et de cardiologie seront les derniers. Le centre de dialyse va lui aussi quitter les lieux mais une unité plus légère restera sur place. Les murs de la clinique Saint-Gatien appartiennent à la Congrégation des Soeurs Augustines