CHRU de Tours : Pourquoi certains patients attendent jusqu'à 10 jours dans leur chambre avant d'être opérés ?

Tours, France

Au CHRU de Tours, des malades présentant des fractures affirment parfois attendre jusqu'à 10 jours une hypothétique opération qui est finalement reportée à chaque fois au lendemain, alors que les patients sont à jeun et sous anti-douleurs. Cette situation, Stéphane, charpentier l'a vécu il y a un an à l'hôpital Trousseau.

"Tous les jours j'avais le droit à un interne différent qui me disait on va vous opérer aujourd'hui. Et donc je suis resté à jeun pendant quatre jours. J'avais le droit à un petit repas le soir. J'étais bourré de morphine et d'antidouleurs. C'était très compliqué. Les infirmières et aide-soignantes étaient aussi désemparées que moi."

Il ajoute "qu'on est tous les jours dans l'inconnu, on ne sait pas où on va. J'avais un oedeme important en plus au niveau du poignet. Moi j'ai attendu quatre jours mais il y a des gens d'un certain âge qui attendait depuis dix jours. Moralement, ils sont abattus, physiquement ils sont moins résistants. C'est super épuisant. Tous les jours vous ne savez pas où vous allez. Ce n'est que de l'inconnu. Et en face, il n'y a personne qui vous répond. "

Après avoir été opéré, l'homme raconte qu'il devait "rester deux ou trois jours à l'hôpital par rapport à la blessure que j'avais qui était très mauvaise. Et finalement le lendemain de mon opération, on m'a fait sortir. Personne n'a compris. Je me suis retrouvé avec des petits médicaments pas bien puissants pour la pathologie que j'avais. Je ne tenais pas, je n'arrivais pas à dormir, j'étais super mal."

"Je pense que l'orthopédie est un peu le parent pauvre à l'hôpital au niveau de la prise en charge médicale."

Le service orthopédie, c'est 2 500 opérations en urgence par an. Et quand il y a un pic d'activité, le Professeur Rosset, orthopédiste au CHRU de Tours reconnaît que les patients avec un membre fracturé doivent attendre plus de temps que prévu.

"On a des plages qui sont réservées pour les urgences orthopédiques mais il y a des urgences vitales d'autres spécialités qui débordent sur ces plages. Ce qui fait que de temps en temps il y a des urgences réellement vitales pour lesquelles bien évidemment une fracture du poignet ne va pas être prise aussi vite puisqu'il faut laisser la place pour ces urgences là."

De plus, l'hôpital est "en _pénurie d'anesthésistes donc il y a des capacités de bloc qu'on ne peut pas utiliser_".

L'hôpital s'engage à mieux informer les patients en amont sur les risques de report de leur opération. La situation ne devrait pas s'améliorer tout de suite, d'autant plus que le CHRU peine à recruter des anesthésistes.