Tours : "épuisé", le personnel de nuit du service orthopédie du CHRU se met en grève

Les infirmières et aide-soignantes de nuit du service orthopédie au CHRU de Tours sont en grève depuis ce lundi 17 mai. Elles demandent des moyens humains supplémentaires pour faire face à l'épuisement physique et psychologique.

Les équipes de nuit des services d'orthopédie du CHRU Trousseau de Tours sont en grève depuis ce lundi 17 mai, à l'appel de l'intersyndicale CGT, FO et SUD.

Les infirmières et aide-soignantes de nuit dénoncent la dégradation de leurs conditions de travail et demandent des moyens supplémentaires en personnel pour assurer une prise en charge correcte et humaine des patients du service. Selon les syndicats, "c'est un binôme infirmière/aide-soignante qui prend en charge pas moins de 23 patients d'orthopédie".

Le préavis de grève a été déposé suite à réunion de négociation infructueuse avec la direction. Une direction qui, selon les organisations syndicales, reste sourde à l'épuisement physique et psychologique du personnel.

Selon les syndicats, 12 lits ont été fermés dans le service orthopédie en 2018 dans le cadre du plan Copermo, plan de restructuration du CHRU de Tours.