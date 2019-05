Tours : grève au CHU contre les conditions de travail à l'hôpital

Tours, France

Ce sont 20 services du CHU de Tours qui ont fait part de leurs revendications à la direction de l'hôpital. Des revendications très larges, qui témoignent des problèmes que rencontre le personnel soignant. Pour les syndicats, la grève est souvent invisible du grand public, puisque le personnel gréviste est souvent obligé de travailler, pour assurer la prise en charge du malade. Pour cette manifestation du 9 mai, les grévistes veulent être présent dans le cortège, pour assurer une meilleure visibilité et montrer leur soutien à cette manifestation, que l'intersyndicale espère suivie.

Les soucis décriés, souvent liés au manque de personnel commencent dès la prise en charge du patient : "Avant on passait une demi-heure, voire 45 minutes pour expliquer, rassurer le patient ou la famille. Aujourd'hui, ce temps-là n'existe plus." explique François Baudry, ambulancier, adhérent à Sud Santé.

Un malaise également ressenti dans le services le plus en vue, celui des urgences : _"On sort du travail en se disant 'est-ce-que je n'ai pas fait de bêtise, est-ce-que je suis sûr de ce que j'ai fais'. On est un peu inquiet de notre journée", témoigne une puéricultrice aux urgences de Clocheville. Des problèmes de soins connus dans tous les services : "On a déjà eu une patiente qui appelle au-secours. 'Au-secours, venez me chercher, transférez-moi dans une clinique privée', parce qu'elle attendait son opération. On est à ce niveau-là._" déplore un employé.

"Les étudiants, quand ils viennent en stage ici, il ne souhaitent plus travailler à l'hôpital en sortant." Un employé du CHU

En 2018, 100 équivalent temps-plein ont été supprimés au CHU selon les syndicats. L'hôpital ne recrute pas assez, mais les candidats seraient, de toute manière, un peut échaudés, regrette François Baudry : "Les étudiants et étudiants, quand ils viennent en stage ici, et qu'ils voient ce qu'il se passe, ils ne souhaitent plus travailler à l'hôpital. Voire, ils arrêtent leurs études."

Cette tension sur le personnel soignant fatigue, 1800 arrêts de travail ont été comptés au CHU l'année dernière.