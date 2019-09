Tours : grève ce mercredi dans les 4 EPHAD gérés par le CCAS

Tours, France

La CFDT Interco 37 lance un appel à la grève illimitée à partir de mercredi dans les 4 EPHAD gérés par le CCAS de la ville de Tours. Un rassemblement doit d'ailleurs se tenir à 10h ce mercredi matin dans la cour de l'hôtel de ville. Le syndicat pointe du doigt une charge de travail qui ne cesse d'augmenter et "une grande tension en terme de conditions de travail". Pour le syndicat, une ligne rouge a été franchie entre la charge de travail en perpétuelle augmentation, des changements incessant dans les plannings.

Une délégation a été reçue ce mardi par la première adjointe à la ville en charge des CCAS, Marion Nicolay Cabanne. L'élue a pris note des revendications urgentes : combler le manque d'effectif au quotidien, état des lieux des remplaçantes présentes, écoute des problématiques individuelles.

Nous, on veut des bras

Au niveau national, la CGT appelle aussi les salariés des établissements publics et privés de santé et d'action sociale à une grande journée d'action nationale mercredi. Il y aura notamment un rassemblement à 15h devant le ministère de la santé à Paris. Les personnels des EHPAD sont appelés à se joindre au mouvement, car ils sont eux aussi concernés par les mesures annoncées lundi. La ministre de la santé a notamment annoncé que les personnes âgées pourront être admises directement dans les services des hôpitaux, sans devoir passer par les urgences. Laurence Le Stang, aide soignante, et secrétaire du syndicat Force Ouvrière du CHIC (le Centre hospitalier intercommunal Amboise Château-Renault) qui comprend 2 hôpitaux et 4 EHPAD est très sceptique sur cette annonce. Pour elle, le service médecine gériatrique à Amboise est plein toute l'année. Où va-t-on mettre ces personnes âgées ?

Selon Emmanuel de Kerhor, le directeur de l'EHPAD Courteline à Tours-Centre, par ailleurs délégué départemental de l'AD-PA, l'Association des directeurs au service des personnes âgées , il faudrait surtout former dans les EPHAD des aides-soignants. Dans nos établissements, on a des soignants qui ne sont pas suffisamment formés. Il faudrait qu'on encourage la filière et avoir des budgets pour recruter d’avantage.