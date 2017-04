Tours : grève des internes du CHRU Trousseau

Alors qu'une manifestation se tient aujourd'hui à Paris, les internes du CHRU Trousseau de Tours sont en grève ce mardi pour défendre leur cursus de formation.

Six internes étaient en grève ce mardi matin, de 10h à 12h, dans le hall du CHU Trousseau. Mais ils sont une quarantaine à l'être sur Tours. Dix internes en gastro (100 % des internes), quinze en anesthésie (85 %), six en cardiologie (66 %) et deux en néphrologie.

Les internes ont informé le public sur leur mouvement dans le hall du CHRU Trousseau © Radio France - Simon Soubieux

Les internes contestent la réforme des études médicales, qui ferait passer de 4 ans d'internat à 3 ans. Les internes contestent cette formation amputée d'une année. En cause : la réforme du troisième cycle des études de médecine, c'est-à-dire de l'internat qui débute en fin de sixième année d'études et jugée non satisfaisante. Elle devrait s'appliquer en novembre prochain. Les premiers textes officiels sont attendus début mai.

C'est une réforme baclée

Les grévistes demandent notamment que le temps de formation soit allongé de 4 à 5 ans pour 3 spécialités : la cardiologie, la néphrologie et l'hépato-gastro-entérologie. D’une manière plus globale, ils craignent une réduction du temps de formation, ce que réfutent les ministères en charge de cette réforme.

Les internes de France se réunissent à 16h devant le ministère de la santé pour une manifestation. Les internes ont reçu le soutien du premier syndicat de médecins libéraux, la CSMF.