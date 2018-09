Tours, France

Un français sur 5 déclare renoncer aux soins pour raison financière. Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le « reste à charge zéro » doit permettre d'ici à 2021 le remboursement intégral de certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives, pour améliorer le recours à ces soins onéreux. Mais pour l'instant, la santé passe parfois au second plan en raison d'une prise en charge insuffisante des complémentaires et de la sécurité sociale. rien. C'est la mauvaise surprise qu'a vécu Christophe, un tourangeau qui touche 615€/mois. Une allocation handicapé qui lui permet seulement de survivre. Dernièrement, son dentiste lui a annoncé une infection buco-dentaire. Bilan : des dents à arracher et surtout prothèse à poser. La facture est de 2.900€, avec un reste à charge de 1.800 euros. On vous dit qu’il y a urgence à extraire les dents parce qu’on a une infection, explique Christophe. On ne sait pas si on va pas manger à la paille le restant de ses jours parce qu’on a pas les moyens financiers. Ça fait peur. C’est un luxe qui devrait être pris en charge comme une maladie invalidante.

Des aides exceptionnelles de la CPAM et des mutuelles encore méconnues

Finalement, la CPAM a fait passer son dossier auprès de la commission d'action sanitaire et sociale. Il ne lui reste plus que 200€ à régler en plusieurs fois. Thierry Lefevre, le directeur de la CPAM d'Indre-et-Loire, explique qu'il y a une commission d’action sanitaire et sociale qui étudie chaque semaine des dossiers qui font l’objet d’un relais auprès de nos assistantes sociales ou de nos services. Selon les soins, il peut y avoir un reste à charge important et c’est tout l’objet de cette commission.

D'autres possibilités existent comme des fonds de soutiens de mutuelles qui peuvent faire fondre les factures. Les professionnels de santé peuvent aussi consentir un rabais. Pour les aider, des associations comme les Restos du Cœur peuvent aider à constituer un dossier d'aide. Michel Flamé est membre des Restos du Coeur d'Indre-et-Loire. Beaucoup de gens ne veulent pas se faire soigner au niveau auditif, optique ou dentaire parce que le reste à charge est trop élevé. On peut les aider à constituer un dossier vers le fond social des mutuelles ou de la Sécu. On arrive parfois à obtenir des aides exceptionnelles. Si il y a un reste à charge de 1500 euros, on obtient souvent une aide de 1300 euros, ce qui laisse un reste à charge de 200 euros.