Tours : l'aéroport continuera d'assurer les vols pour les transplantations ou prélèvements d'organes

Tours, France

L'aéroport de Tours, malgré le départ de l'école de chasse le 1er juillet 2021, continuera d'assurer les vols pour les transplantations d'organe. L'activité était jusqu'ici assurée grâce aux militaires de la base 705. Finalement le groupe Edeis, l'exoploitant de l'aéroport, annonce qu'il va reprendre l'accueil la nuit et les week-end de ces vols indispensables aux prélèvements et transplantations d'organes. Le groupe Edeis, a recruté et formé deux collaborateurs (un agent de tour de contrôle « AFIS » et un agent d’exploitation) pour assurer ce service 24h/24 et 365 jours par an avec un préavis de seulement 2h entre l’alerte et l’accueil du vol, y compris en pleine nuit. En moyenne, cela représente 75 missions par an, principalement de nuit.

Chaque année 90 vols en moyenne sont nécessaires pour le transport des équipes du CHU, celles d'autres établissements et le transport des greffons

Le CHU de Tours a réalisé en 2018, 45 prélèvements multiorganes. A 17 reprises, l'aéroport a été utilisé par des équipes d'autres hôpitaux pour des prélèvements au CHU de Tours. Le CHU a aussi réalisé 276 greffes d'organes dont 110 transplantations hépatiques. Cette solution trouvée avec Edéis est saluée par la Métropole de Tours, la mairie de Tours et la direction du CHRU.