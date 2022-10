Tours : le kayakiste Guillaume Brachet reprend sa traversée de la Loire pour vaincre Parkinson

Il aura mis deux semaines et un jour. Parti le 5 octobre de Saint-Nazaire, Guillaume Brachet, Tourangeau de 33 ans, est arrivé ce jeudi en kayak pour sensibiliser autour de Parkinson, une maladie dont il souffre depuis trois ans. Cette remontée de La Loire, c'est notamment pour lever des fonds et financer un potentiel traitement qu'il a lui-même trouvé.

Il a repris sa route le 25 octobre après un début de périple difficile, explique Guillaume Brachet. "C'est particulièrement dur, le contre-courant n'est pas rectiligne, il faut surveiller les bancs de sable, qu'il faut lire aussi. Donc, c'est beaucoup plus difficile physiquement que ce qui était anticipé : les muscles qui tirent et le moral qui joue un grand rôle quand on arrive sur des zones difficiles, de voir le sable de la Loire et de faire du sur place, de suer sang et eau pour arriver à passer ça."

Le dernier effort avant l'arrivée. © Radio France - Marianne Naquet

Ce n'est pas fini, il va reprendre les rames, il doit arriver à Roanne autour du 18 novembre après une quinzaine d'étapes. "Les bons moments, c'est quand on ne regarde pas le fond, quand on regarde le ciel bleu, les oies qui décollent, de profiter de la Loire." Le Tourangeau se prépare à la suite de son aventure. "J'espère mieux appréhender le courant, grâce aux différents conseils et coaching autour de moi. Ce n'est pas fini, on n'est même pas à la moitié. Résilience et persévérance ce sont les deux valeurs qui me sont chères, continuer quoi qu'il arrive pour soi et pour les autres."

Il a déjà récolté plus de 6 500 euros. © Radio France - Marianne Naquet

À son arrivée, ce jeune père de famille aura ramé 700 kilomètres pour alerter contre Parkinson. Il tient un journal pour raconter son périple. Si vous voulez soutenir le combat de Guillaume Brachet, et notamment le traitement contre Parkinson qu'il a trouvé, rendez-vous sur le site de sa cagnotte Leetchi : "Ramer contre parkinson".