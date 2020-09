Tours : la collecte "dons de sang gastronomes" ce vendredi doit relancer des réserves trop faibles

Donner son sang tout en bénéficiant d'un repas de chef, c'est tout le "malheur" qui attend les donneurs de sang qui se sont inscrits à la nouvelle édition de l'opération "Dons de sang gastronomes" ce vendredi à l'hôtel de ville de Tours. De 12H30 à 18H30, quelques uns des grands chefs tourangeaux vont préparer une collation de haut niveau aux donneurs, citons Olivier Arlot le chef de l'Atelier à Saint Cyr-sur-Loire, Nicolas Lebreton du Bistrot des Belles Caves à Tours, ou Didier Frébout de l'Epicurien à Monnaie. Avec la crise de la Covid, cette collecte de sang est très attendue parce qu'aujourd'hui les réserves sont faibles.

Il y a effectivement un besoin urgent de sang. Pour être confortable, comme disent les médecins, il faut une réserve de 12 à 14 jours, or la Touraine est aujourd'hui en dessous de 10 jours de réserve ce qui est faible. Il y a beaucoup moins de donneurs dans les entreprises et les universités à cause du télétravail et quand ces collectes existent, elles rapportent moins. Cette semaine, à la Faculté des Sciences de Tours, on a collecté 50 poches au lieu des 70 attendues. L'EFS, établissement français du sang, compte donc beaucoup sur le don de sang gastronome de ce vendredi à l'hôtel de ville de Tours pour relancer la machine à donner. Un bon signe,180 personnes ont déjà pris rendez-vous, les médecins attendent de voir ce que va donner la collecte de lundi à la Faculté de Droit. Chaque semaine, l'EFS a absolument besoin de 485 dons de sang, 52 dons de plasma et 31 dons de plaquette pour alimenter les stocks.

En dehors de la collecte gastronome du jour, il y a deux possibilités de prendre rendez-vous pour donner son sang: téléphoner à la maison du don à Tours ou s'inscrire ici.