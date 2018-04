Les syndicats Force Ouvrière et CFDT des cliniques de l'Alliance (St Cyr-sur-Loire) et de St Gatien (Tours-Cathédrale) ont décidé de lever leur prévis de grève qui devait débuter ce jeudi à 8 heures jusqu'au samedi 21 avril, 8 heures. Comme pour le personnel des CHU, les soignants estiment subir une politique managériale destructrice, et surtout une hausse de la productivité avec une adaptation à la baisse des effectifs. Cette politique, selon les deux organisations syndicales, est destructrice tant au niveau de la santé et la sécurité des salariés, mais également pour la qualité de prise en charge et la sécurité des patients.

Finalement, au terme de plusieurs réunions de négociation avec la direction, les syndicats ont décidé à une courte majorité de lever le préavis de grève lundi soir. La direction s'est engagée à compenser systématiquement le manque d'effectifs dans certains services par des CDD. Les syndicats doivent rencontrer la direction et la directrice des soins une fois par mois pour faire un point de suivi services par services. Si cet engagement n'est pas respecté, FO et la CFDT menacent de cesser le travail. Les syndicats estiment que la dégradation de ces conditions de travail intervient après la fusion de la clinique de l'Alliance avec la clinique St Gatien an avril 2016. Le groupe doit gagner en productivité pour compenser les baisses tarifaires. Les deux sites comptabilisent à peu près 400 ETP (Equivalent Temps Plein).