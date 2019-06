Tours : la grève se poursuit au service néonatalogie du CHRU

Tours, France

Au CHRU de Tours, le service néonatalogie est en grève depuis le 6 mai dernier à l'appel des syndicats Sud Santé et de la CGT. Ce service comprend la réanimation, les soins continus et intensifs pour les bébés ...

Les agents dénoncent des conditions de travail dégradées, un manque d'effectifs et aussi l'explosion des heures supplémentaires ou encore la fermeture de lits de réanimation. Selon les syndicats, la direction n'a pas apporté de solutions pérennes à leurs attentes. Sud Santé et la CGT demandent le remplacement des arrêts maladie, le paiement ou la récupération des heures supplémentaires, le redimensionnement des effectifs et plus globalement l'amélioration des conditions de travail.