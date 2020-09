Tours : la Maison du Don accueille ses premiers donneurs de sang

La nouvelle Maison du Don du Sang à Tours a accueilli son premier donneur ce mardi matin dans le quartier des Deux Lions. C'est le nouveau lieu de prélèvement pour les donneurs. Il remplace le centre de prélèvements du CHU Bretonneau, vétuste et trop petit. Cette Maison du Don flambant neuve a une capacité de 12 lits, deux lits de plus qu'à Bretonneau. Le matériel est celui de l'ancien centre, il a été transféré. Mais la Maison du Don n'a plus rien à voir avec ce que les soignants appelaient "la cabine", la salle de prélèvement de Bretonneau. On ne sait pas encore combien de prélèvements seront faits quotidiennement ou par semaine dans cette nouvelle Maison du Don. Mais on sait que 485 dons de sang, 52 dons de plasma et 31 de plaquettes sont nécessaires chaque semaine en Indre-et-Loire pour alimenter les stocks.

Le premier donneur est une jeune femme, mère de famille, qui habite Monts. Elle est la maman de deux petites filles de 2 et 4 ans. Sans le savoir, elle est donc la première à s'être allongée dans l'un des 12 lits de prélèvements.

C'est rigolo d'être la première à s'allonger ici, çà fait un p'tit truc quand même! -la première donneuse

Mais ce n'est pas sa première prise de sang, loin de là : "je fais des dons depuis que j'ai 18 ans, et j'allais souvent à Bretonneau, du coup cela va faire 14 ans que je donne mon sang à Tours". Elle a donc largement les moyens de comparer ce centre tout neuf à la vieille cabine du CHU Bretonneau

La salle de prélèvement qui contient 12 lits, 2 de plus qu'au CHU Bretonneau © Radio France - Denis Guey

Les locaux sont lumineux, c'est espacé, et puis on sent que le personnel est plus à l'aise, plus serein, plus détendu. L'environnement est aussi plus sympa pour nous.

Ici, on prélèvera sang, plasma et plaquettes. Valérie Rouif est le médecin responsable des prélèvements, elle espère que le changement d'habitude ne lui fera pas perdre de donneurs.

C'est aussi une gageure que de faire venir aux Deux Lions les gens qui allaient à Bretonneau. On va surveiller çà et voir si tout va bien -Valérie Rouif, médecin de l'EFS

La Touraine compte aujourd'hui 15 940 donneurs, 52% de femmes et 49% moins de 40 ans. La Maison du Don se trouve au 50, avenue Marcel Dassault dans le quartier des Deux Lions. Les prélèvements se font sur rendez-vous en dehors des heures de collecte collectives organisées.