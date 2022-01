Tours : la vaccination des enfants est un succès au centre du parc des expositions

Au nouveau centre de vaccination du parc des expositions de Tours, des créneaux sont dédiés aux enfants les mercredis et samedis. Jusqu'à 20.000 personnes peuvent se faire vacciner par semaine dont 500 enfants entre 5 et 11 ans. Tous les rendez-vous des trois premières semaines sont déjà réservés.

Pour Laurent Salsac, le directeur du centre de vaccination, il faut vacciner les enfants pour leur éviter d'attraper la maladie : "Il y a un risque pour les enfants, contrairement à ce qu'on dit. On a quand même un pourcentage qui va en réanimation, qui a des syndromes inflammatoires multi-systémiques qui perdurent à plus d'un an. Il est faible sur une proportion d'enfants qui sont en bonne santé, mais il existe."

Un paquet de bonbons comme récompense

Sur place, la partie des enfants est séparée de celle des adultes. Impossible de la manquer, il y a des ballons gonflables accrochés sur les murs. "Il ne faut pas oublier que la population 5-11 ans n'est pas vaccinée et donc cette zone est à part de celle des adultes pour éviter les contaminations parce qu'on sait qu'on a une forte proportion d'enfants qui peuvent être positifs mais peu symptomatiques", explique Laurent Salsac. Des purificateurs d'air ont d'ailleurs été installés un peu partout au parc des expos.

Après avoir réalisé un Trod (Test rapide d'orientation diagnostique) pour savoir s'ils ont déjà eu la Covid-19 et avoir vu un médecin, les enfants peuvent se faire vacciner. "Je suis la seule de la famille à ne pas être vaccinée, ça m'a fait un peu mal, mais ça va", explique Ainhoa, une jeune fille d'une dizaine d'années. Les enfants repartent tout de même avec un paquet de bonbons comme récompense.

"C'est beaucoup mieux qu'avec les adultes."

Dans l'un des box, Patricia Vincent est infirmière à la retraite. C'est avec plaisir qu'elle vient s'occuper des enfants : "Ils comprennent très bien. Ils sont mignons. C'est beaucoup mieux qu'avec les adultes. Les adultes font des réflexions désagréables." Dans la salle d'attente qui succède, les parents et les enfants sont détendus.

Jean-Baptiste, père de deux enfants venus se faire vacciner, trouve que tout s'est bien passé. "On leur a donné le choix, on leur a exposé les faits, on peut vous faire vacciner, ça n'empêchera pas le masque et la distanciation sociale, ils ont décidé au bout d'une nuit", raconte-t-il. Quelques chaises plus loin, Callista, 9 ans, est contente de se vacciner. Elle explique pourquoi : "Pour me protéger du Covid-19 et pour protéger mes grands-parents. Ça me permet de faire plein de câlins."