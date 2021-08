Tours : le centre de dépistage Covid sans rendez-vous rue Nationale atteint ses limites

Le gouvernement officialise la fin de la gratuité pour les tests qu'on appelle "les tests de confort". A partir de mi-octobre, les tests de dépistage du Covid seront payants, sauf ceux qui auront fait l'objet d'une prescription médicale. Cette mesure annoncée ce mercredi par le porte-parole du gouvernement vise évidemment à inciter les Français pas encore vaccinés à franchir le pas, puisque pour l'instant, un test négatif de moins de 72H suffit comme pass sanitaire. Les tourangeaux sont d'ailleurs très nombreux, depuis le début de semaine, à se rendre au centre de dépistage gratuit installé en plein milieu de la rue la plus commerçante de Tours, la rue Nationale. Ils peuvent s'y faire tester sans rendez-vous et avoir le résultat très rapidement.

Des résultats transmis en 20 minutes par SMS

Sous le barnum blanc et dans le chalet en bois installés au croisement de la rue Nationale et de la rue des Halles, on trouve "huit médiateurs du Covid". Cette équipe est envoyée par l'Agence Régionale de Santé pour faire des dépistages en fonction des besoins, dans des endroits où il y a de potentiels clusters ou dans des lieux très passants, comme la rue Nationale, où ils sont du lundi au mercredi depuis la mi-juillet. Au début, l'affluence était modeste, reconnait Hugo, mais tout s'est affolé avec la mise en place du pass sanitaire : "Au début, on faisait une quarantaine de tests chaque jour" se souvient ce médiateur du Covid "puis on est passé à 100 lorsque le pass sanitaire a été instauré aux lieux culturels et aux salles de sports. Et aujourd'hui, on atteint les 200 tests quotidiens".

Deux fois plus de tests que la semaine précédente

200 tests par jour, il sera difficile de faire plus, selon l'infirmière coordonatrice. Au fil des semaines, elle a aussi noté certains changements de comportement : "On sent un peu plus d'agressivité parce que les gens sont fatigués, blasés, parce qu'ils sont en attente d'une première ou d'une deuxième dose. Il y aussi ceux qui sont surpris de voir qu'ils ne peuvent pas forcément entrer partout alors qu'ils ont eu le Covid il y a quelques mois" explique Nawel Moustaki-Zenaini. Vue la forte demande, ce centre de dépistage ouvre un quatrième jour, cette semaine, rue Nationale : jeudi de 11H à 18H15. Excellente initiative, selon cette vacancière venue de Rouen qui aura sa première injection dans une semaine : "On a appelé pas mal de pharmacies qui ne faisaient pas de tests ou qui ne les faisaient que sur rendez-vous, mais nous, on en avait besoin tout de suite pour visiter".

C'est vraiment très pratique d'avoir mis un centre de dépistage sans rendez-vous dans une rue aussi passante que celle-ci - Une touriste

Vendredi 13 et samedi 14 août, en revanche, les huit médiateurs du Covid seront en gare de Saint-Pierre-des-Corps, et plus rue Nationale. Ils devraient aussi être trés sollicités puisque c'est le premier week-end ou un pass sanitaire est obligatoire pour prendre un TGV.