Tours : le "eye-tracking" du CHRU de Tours qui sert à communiquer avec ses yeux se déploie partout en France

Tours, France

Les patients en service de réanimation, parfois conscients mais dans l'incapacité de parler ont un allié à Tours. Une technologie, baptisée "eye-tracking". C'est une petite tablette, équipée d'un lecteur infrarouge, qui suit les mouvements de vos yeux. Mise en service depuis un an, elle veut aujourd'hui se généraliser dans d'autres services de réanimation.

Avec cette technologie, le patient a juste a promener ses yeux sur la tablette, deux petits points blancs sur l'écran indiquent où il regarde. Différentes phrases s'affichent, correspondant à d'éventuels problèmes que le patient peut rencontrer. Il peut ainsi signifier une douleur, ou un besoin, voire communiquer avec sa famille.

La tablette est encore à l'état de prototype. "Il y a encore des améliorations à faire. C'est pour ça que nous avons besoin d'argent, et aussi de compétences en informatique", explique Laetitia Bodet-Contentin, médecin au service de réanimation. Il existe dix tablettes comme celle-ci pour l'instant, qu'environ quarante patients peuvent utiliser. Certaines sont prêtées à d'autres hôpitaux, comme à Charleroi (Belgique), Orléans ou Blois. Le CHU cherche des mécènes afin de financer leur amélioration, voire leur généralisation. Il faut actuellement compter entre 6 000 et 10 000 euros pour chaque tablette.

L'apprentissage est assez facile, promet Pierrick Gadrez, infirmier au CHU : "C'est sûr qu'il y a des gens plus ou moins à l'aise avec cette technologie, mais _au bout de quelques séances, les patients sont aptes à l'utiliser juste avec leur famille_, sans l'intervention d'une tierce-personne. Cela permet des échanges entre eux, ce qui était pratiquement impossible avant. On avait par exemple un patient qui ne se battait plus, qui n'avait plus la force, on a pu lui proposer un Skype avec ses petits-enfants à l'autre bout de la France, et ça l'a complètement reboosté. Ca améliore leur quotidien c'est sûr."