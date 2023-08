Tours : les agents du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Clocheville en grève, une première

Les infirmières et auxiliaires puéricultrices alertent sur le manque d'effectif et la surcharge de travail

Ils étaient une vingtaine dans la cour de l’hôpital Clocheville, à Tours, ce jeudi 3 août. Les agents du service de réanimation pédiatrique étaient en grève à l’appel de la CGT, une première selon le syndicat. Banderole en main, les agents sont venus dénoncer des conditions de travail qu'ils estiment dégradées depuis plus d’un an.

"On a moins de temps pour vérifier les injections"

Ils mettent en avant un manque de personnel et alertent sur les conséquences potentielles sur les enfants pris en charge. "Il y a des jours où on est en sous-effectif. Hier, par exemple, au lieu d’être cinq infirmiers et trois auxiliaires, nous n’avions que deux auxiliaires. C’est donc difficile de travailler correctement. On a moins de temps pour vérifier les injections ou les médicaments des patients", raconte Masa, infirmier depuis 9 ans dans le service.

Le 20 juin dernier, déjà, la CGT avait déposé une alerte "danger grave et imminent" concernant le service auprès de la direction du centre hospitalier. "La situation perdure, dénonce Bruno Lecomte, responsable CGT au CHRU de Tours, le manque de personnel sur-sollicite des agents qui sont déjà dans le service et ils ne vont pas pouvoir tenir très longtemps. Il faut donc trouver des solutions qui vont durer dans le temps ».