Une quatrième année en plus dans un désert médical : "inconcevable" pour les étudiants en médecine de Tours

Environ trois cents étudiants en médecine se sont rassemblés ce vendredi devant la fac de médecine de Tours, tout près du CHU Bretonneau. Ils ont fait un sitting entre 12h et 14h pour protester contre l'allongement de leurs études , un des piliers de la réforme voulue par le gouvernement et inscrite dans le budget de la Sécurité sociale 2023.

ⓘ Publicité

Le ministre de la Santé, François Braun, veut en effet, après la troisième année, ajouter une quatrième année d'internat dans le cursus des étudiants futurs généralistes. Une année en plus au cursus donc qui se ferait hors de l'hôpital et effectuée en priorité dans des "zones sous-dotées", c'est-à-dire des déserts médicaux. Le tout en étant encadré par un maître de stage promet le gouvernement. Tout cela est très flou dénoncent les étudiants, qui passeraient donc d'un BAC +9 à un BAC +10.

Pas une solution aux déserts médicaux selon les étudiants

Aller passer une année, loin de ses proches, dans un désert médical pour soigner des patients, sans aucune supervision, c'est inconcevable pour Romain, en troisième année à Tours. "Moi, je suis né, j'ai grandi dans la région Centre, pourquoi m'envoyer alors dans la périphérie du Mans ou un autre endroit, alors que j'ai prévu de rester ici dans cette zone qui a besoin de médecins", lance le jeune homme, qui dit comprendre la lutte contre les déserts médicaux. On a cœur que toute la population soit soignée, on est soignants, ça nous tient à cœur mas il faut écouter les étudiants qui sont de futurs médecins," ajoute cet étudiant, également membre de l'Association nationale des étudiants en médecine de France.

"On subit des années d'étude longues, on fait déjà beaucoup de sacrifices, alors rajouter un sacrifice supplémentaire ne nous paraît pas forcément bon", rajoute Amélie, en troisième année. Selon cette étudiante, cela va créer une médecine à deux vitesses : une dans les zones rurales où les médecins généralistes changeront tous les ans, une autre dans les zones plus urbaines où les praticiens s'installeront sur le long-terme.

"On sera lâchés", redoute un étudiant

Tégouène, futur généraliste, juge que cette quatrième année supplémentaire est une usine à gaz. Il craint surtout de ne pas être supervisé. Ses maîtres de stage à la fac sont déjà débordés, voire il en manque. Alors être suivi à distance, il n'y croit pas. "Si on se retrouve dans un désert médical et que personne n'est là pour nous superviser, on sera un peu lâchés malgré les responsabilités qu'on aura." Faire des erreurs de diagnostic, ne pas prodiguer des soins de qualité et surtout ne pas être épanoui dans son travail : les étudiants demandent au gouvernement d'abandonner cette réforme menée selon eux sans concertation avec les syndicats.

Il manque plus de 6.000 médecins généralistes dans les bassins de vie ruraux par rapport à "l'objectif souhaitable" d'un praticien pour 1.000 habitants, selon une nouvelle étude dévoilée fin septembre par l'Association des maires ruraux de France