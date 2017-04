Tours : les hôpitaux se mobilisent contre la dépression, au coeur de cette Journée mondiale de la santé

La Journée mondiale de la santé est dédiée cette année à la dépression, une maladie qui touche 2,5 millions de Français. A Tours, les hôpitaux Bretonneau et Clocheville organisent ce vendredi 7 avril des actions de sensibilisation.

La dépression, une maladie à ne pas sous-estimer. Oui, c'est bel et bien une maladie au coeur de la Journée mondiale de la santé organisée ce vendredi comme chaque année par l'Organisation mondiale de la santé. Car la dépression touche 2,5 millions de Français chaque année. On considère que près de 17% de la population présentera au moins un épisode dépressif au cours de sa vie.

Une "détresse morale" aux "conséquences désastreuses"

L'OMS précise : "La dépression touche les personnes de tous les âges, de tous les horizons et de tous les pays. Elle provoque une détresse morale et a une incidence sur l’aptitude des personnes à effectuer les tâches de la vie quotidienne, avec parfois des conséquences désastreuses sur les relations avec la famille et les amis et sur l’aptitude des personnes touchées à gagner leur vie. Dans le pire des cas, la dépression peut conduire au suicide, lequel représente désormais la deuxième cause de décès chez les 15-29 ans."

Rendez-vous dans les hôpitaux tourangeaux

Une vraie question de santé publique donc. Les médecins et professionnels de santé tourangeaux ont décidé d'en parler. Un stand d'information se tient ce vendredi de 14h à 16h, dans le hall de l'hôpital Bretonneau à Tours. Avant une conférence-débat dès 17h30, à l'hôpital Clocheville cette fois, pour parler diagnostic, prise en charge et recherche.

Qu'est ce que la dépression ?

"La dépression est une maladie qui se caractérise par une tristesse persistante", précise l'OMS. Mais aussi "une perte d’intérêt pour les activités qui, normalement, procurent du plaisir et une incapacité à accomplir les tâches quotidiennes. On parle de dépression si ces symptômes sont présents pendant deux semaines au moins. En outre, la dépression se manifeste aussi, généralement, par les symptômes suivants : perte d’énergie, modification de l’appétit, insomnie ou hypersomnie, anxiété, difficultés de concentration, difficultés à prendre des décisions, agitation, sentiments d’inutilité, de culpabilité ou de désespoir."