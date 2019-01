Tours : Les Jeudis de la santé du CHRU de Tours "victimes de leur succès"

Indre-et-Loire, France

Lancés en 2015 avec des cycles de conférences une fois par mois, les Jeudis de la santé du CHRU de Tours sont "victimes de leur succès" écrit la ville de Tours. Ils se déroulent à l'hôtel de ville, et connaissent un engouement qui ne se dément pas, bien au contraire. La ville explique que "chaque rendez-vous fait salle comble et nombreux sont les Tourangeaux ne pouvant y assister, faute de place". La ville a donc décidé d'augmenter la capacité d'accueil. Pour la conférence du jeudi 24 janvier intitulée "comprendre les personnalités difficiles", outre la salle des fêtes, la salle des mariages sera également ouverte, pour une capacité globale de 750 places. La ville ajoute que "la conférence sera diffusée en direct sur le site de la Ville de Tours (www.tours.fr). Il sera ainsi possible de suivre les débats depuis chez soi en direct et en différé".