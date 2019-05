Tours : manifestation et grève du personnel des crèches ce jeudi

Tours, France

Un mouvement de grève va à nouveau toucher les crèches ce jeudi. C'est la deuxième journée de grève, après celle du 28 mars. Un mouvement à l'époque qui avait été largement suivi chez les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture et les professionnels de la petite enfance. Ils étaient près de 200 à s'être rassemblés devant la préfecture à Tours notamment. Ce mouvement national à l'appel du collectif "Pas de Bébé à la Consigne" s'était créé contre un projet de réforme sur l'accueil des enfants en crèche. Le gouvernement envisage de modifier les normes d'accueil.

Plus d'enfants par crèches. Un taux d'encadrement qui passerait de 5 à 6 ou 7 bébés

Le gouvernement souhaite, à budget équivalent, davantage de places en crèche. On compte 400.000 crèches en France. Il veut donc changer les normes d'accueil en autorisant quasiment tous les jours les surnombres. Une crèche de 20 places pourra accueillir 24 enfants, un établissement de 40 places pour 48 enfants et une crèche de 60 places pourra monter à 72 enfants. Le taux d’encadrement d’un professionnel passerait donc de 5 bébés actuellement qui ne marchent pas, à six ou sept bébés. On voit bien qu'il faut optimiser les places au maximum, explique Evelyne Rossignol. Elle est membre de la CGT d'Indre-et-Loire, en charge de l'action sociale du syndicat.

Au niveau des conditions de travail des puéricultrices c'est pas ça !

Les professionnels sont à bout disent les syndicats. Le travail est pénible, les horaires à rallonge, les salaires très bas, sans augmentation depuis des années. Une manifestation est prévue à Tours de 10h à 12h devant les grilles de la préfecture.