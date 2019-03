Tours : Naissance exceptionnelle de triplés à l'hôpital Bretonneau

Un couple de tourangeaux vient de donner naissance à des triplés. Les trois bébés sont nés jeudi 14 mars au CHRU Bretonneau à Tours. C'est la première naissance de triplés à Tours depuis un an et demi.

Indre-et-Loire, France

Une tourangelle a accouché le jeudi 14 mars de triplés à la maternité Olympe de Gouges du CHU Bretonneau de Tours. Ce sont les premiers triplés de l'année 2019 à la maternité tourangelle. Il s'agit même d'une première naissance de triplés depuis un an et demi en Touraine. La maman a accouché au milieu du huitième mois de grossesse d'un garçon et de deux filles. Ils s'appellent Eden, Melody et Nola. Il s'agissait d'une triple grossesse spontanée, c'est-à-dire sans procréation médical assistée.

Poids des bébés : 1,730 Kg pour Eden, 1,985 Kg pour Mélody, et 1,660 Kg pour Nola

Visite des triplés dans leur chambre de la maternité Olympe de Gouges du CHU Bretonneau Copier

Nola, Melody et Eden vont sortir de l'hôpital dans le courant du mois d'avril, et rejoindre la maison familiale sur l'agglomération tourangelle. Tout est presque prêt. Le monospace est acheté. Charge ensuite aux parents de changer entre 600 et 700 couches par mois. Aucune autre naissance de triplés n'est pour l'instant annoncée sur l'Indre-et-Loire. Pour les jumeaux, c'est beaucoup plus courant. Il y a des naissances tous les 8-10 jours au CHU Bretonneau.

Nola, dans les bras de sa maman, mesurée à 44 centimètres à la naissance pour 1,660 Kg © Radio France - Grégory Juraver

Le personnel de la maternité est formidable. Toute cette attention, c'est très rassurant. Le papa des triplés

Les naissances de triplés sont de moins en moins rares en France, avec le développement de la procréation médicale assistée. De 1993 à 2006, il y a eu chaque année en moyenne 236 triplés, avec un pic à 330 en 2005. Depuis, le nombre de naissances est en très légère diminution, 167 en 2017 et environ 200 en 2018.