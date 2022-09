Tours : plus de 200 dons récupérés lors du "don de sang gastronome" à l'hôtel de ville

Faire une bonne action, tout en profitant d'une collation d'exception. C'est ce qu'a proposé ce vendredi l'Etablissement français du sang, à Tours, de 12h30 à 18h30. Comme chaque année, l'EFS s'est associé à cinq chefs tourangeaux, les mêmes que l'an dernier, pour "un don de sang gastronome" : l'opération vise à attirer les donneurs en organisant une collecte dans un lieu exceptionnel : la très belle salle des fêtes de l'hôtel de ville, en leur promettant également une collation hors du commun.

Chaque donneur avait droit à une de ces belles assiettes pour se remettre. © Radio France - ©Boris Compain

Les mêmes chefs que l'an dernier

L'immense salle a été séparée en deux par des paravents : d'un côté, des brancards, pour accueillir simultanément une dizaine de donneurs, et de l'autre, le coin collation où attendent d'appétissantes verrines composées et offertes par les chefs des restaurants tourangeaux "la dinette", "Maison Vidal", "les Hautes roches", "le Bistrot des belles caves" et "la Maison tourangelle". "Les chefs font ce qu'ils veulent" précise Nicolas Tisserand, de l'association La Table ronde, un des organisateurs. "Ils préparent environ 150 verrines sucrées et 150 salées. Nous, on dispose ça dans les assiettes en essayant de mixer un peu tout ce que font les chefs et les gens sont contents de venir à ce don".

Tellement contents que la quasi-totalité des 220 rendez-vous était réservés depuis longtemps. Les autres l'ont été le jour même, ce qui ravit Coralie Gaudin, de l'EFS : "des collectes événementielles, nous en organisons trois dans l'année. L'objectif principal est toujours d'attirer de nouveaux donneurs et ça marche à chaque fois".

Effectivement, les cocos de Paimpol en vinaigrette, les rillons laqués au curry rouge ou le saumon confit à l'huile d'olive semblent appréciés par tous les donneurs, les nouveaux comme les anciens. "C'est excellent confirme une jeune femme qui vient donner son sang pour la première fois. C'est un collègue qui m'a convaincue de venir aujourd'hui. Comme ça s'est bien passé, je recommencerai sans doute". A la même table, une femme de 28 ans qui donne depuis 10 ans se dit, elle-aussi, "ravie d'être chouchoutée".

Il faut 600 dons de sang par semaine en Indre-et-Loire

La collecte de ce vendredi a permis d'engranger plus de 200 dons de sang. Un tiers de ce dont on a besoin, chaque semaine, en Indre-et-Loire.