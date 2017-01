Tours : SOS Médecins ambitionne d'effectuer près de 50.000 consultations d'ici 2 ans grâce à ses nouveaux locaux

SOS Médecins est installé depuis vendredi dans des nouveaux locaux de 600 m2 en plein centre de Tours. 9 médecins (soit 3 cabinets) y travaillent pour proposer une prise en charge 24h sur 24. Les 2/3 des consultations de SOS Médecins s'effectuent au pôle médical.

SOS Médecins de Tours a inauguré jeudi soir ses nouveaux locaux. Finie la permanence au sein de l'hôpital Bretonneau, elle se trouve désormais juste derrière la Place Jean Jaurès. Ce nouveau pôle médical est unique en son genre, car il permet une prise en charge des patients 24 heures sur 24. Cette structure de 600m² fonctionne avec trois cabinets de médecine générale (9 médecins au total), un secrétariat, un service de soins infirmiers. Un laboratoire d'analyses biologiques et un cabinet de radiologie-échographie ouvriront bientôt. Un vrai pôle pluridisciplinaire.

37.000 consultations effectuées en 2016, dont un tiers seulement à domicile

SOS Médecins a assuré l'an dernier 37.000 consultations dans le département. Mais seulement 1/3 au domicile des patients (12.000 l'an dernier). D'ici 2 ans, le pôle espère recruter 4 médecins supplémentaires, pour atteindre 47.000 consultations par an. SOS Médecins traite 120 appels par jour, mais en reçoit environ 500. "C'est considérable", indique le docteur Phu qui est à l'origine de ce centre médical unique. "On va permettre de désengorger les urgences", rajoute-t-il.

Il faut changer les mentalités. Le domicile pour une petite fièvre, ce n'est plus possible. On a parfois 70 patients en attente pour une journée. On ne peut pas traiter toutes ces consultations à domicile - Le Docteur Phu

Les nouveaux locaux de SOS Médecins. - ©Paul Phu

Les visites à domicile (1/3 des consultations) diminuebnt chaque année. C'est la mauvaise expérience que retient Arthur. Il a fait appel il y a quelques semaines à SOS Médecins pour un aliment coincé dans la gorge. "J'ai appelé SOS Médecins. On m'a dit d'aller aux Urgences". Comme Arthur, de nombreux tourangeaux ne sont plus visités par SOS Médecins. On ne se déplace qu'en cas d'urgence avérée ou d'incapacité explique le Dr Campagne, l'un des 9 généralistes de l'antenne tourangelle.

C'est une demande aussi des autorités de tutelle de limiter les visites à domicile au strict minimum. C'est parfois mal compris par les patients mais on essaye d'optimiser les journées - Le docteur Antoine Campagne

La consultation chez SOS Médecins est à 33 € à domicile en journée la semaine. Le week-end, les tarifs varient entre 49,50 € et 82,50 euros. Au cabinet de l'association, la consultation est comme ailleurs, à 23 euros. Les nouveaux locaux sont situés dans la galerie des allées Béranger (entrée 19, rue de la Dolve)