Tours : un accueil sanitaire rassurant pour faire revenir les patients à l'hôpital Trousseau

Pendant toute la durée du confinement, les médecins et les personnels hospitaliers n'ont cessé de s'inquiéter de l'absence des patients aux urgences et dans les autres services hors covid-19. Des rendez-vous annulés qui ont fait craindre que certains négligent leur santé de peur d'être contaminés

Depuis le 11 mai, les consultations et les hospitalisations ont repris à l'hôpital Trousseau à Chambray-les-Tours et un nouvel accueil a été mis en place avec des personnels hospitaliers qui reçoivent les patients, leur font laver les mains au gel hydralcoolique et rajustent ou donnent des masques avant qu'ils n'aillent dans les services.

Murielle Bonnet-Langagne est chargée de mission politique sociale et c'est elle qui a mis ce nouvel accueil en place. Pour l'instant, seuls les patients qui ont des rendez-vous sont accueillis à Trousseau "on demande aux patients de ne pas venir directement à l'accueil, sans rendez-vous, ce n'est pas possible, on tient à ne recevoir que les gens qui ont des soins à faire et qui sont attendus ce jour-là" explique Murielle Bonnet-Langagne "et à partir de là, il fallait mettre en place un circuit en termes de sécurité sanitaire et de gestes barrières".

Des personnels hospitaliers ont donc été positionnés dans le hall face à l'entrée de l'hôpital Trousseau, ils accueillent directement les patients et le protocole se met en place avec lavage de mains au gel hydroalcoolique, remise d'un masque et vérification du rendez-vous dans les services. Ensuite seulement, la personne peut suivre son parcours habituel dans cet hôpital.

Ce protocole sanitaire est apprécié par les patients "visiteurs" qui reconnaissent pour la plupart avoir des inquiétudes à se rendre dans un hôpital où ils craignent le risque de contamination. Donc tous se plient sans difficulté à ce nouvel accueil. Ils seront ensuite accueillis dans les différents services qui ont - aussi - mis en place un protocole sanitaire. Chaque service expliquera, à la fin du rendez-vous, les gestes à adopter de retour à la maison.