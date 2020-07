Tours : un casque de réalité mixte utilisé par le CHRU pour une opération de l'épaule, une première en Europe

Le 16 juillet, a été utilisée pour la première fois en Europe (et donc en France) une solution de réalité mixte, appelée BlueprintTM Mixed Reality Technology (Wright) pour l’implantation d’une prothèse d’épaule, en situation réelle au bloc opératoire.

Le 16 juillet, pour la première fois en Europe, un casque de "réalité mixte" "made in France", qui permet une planification préopératoire, a été utilisé au CHRU de Tours pour l’implantation d’une prothèse totale d’épaule. C'est la dernière technologie d’assistance opératoire chirurgicale en développement. La réalité mixte permet de délivrer au chirurgien des informations virtuelles, adaptées à la situation chirurgicale en temps réel, explique le CHRU dans un communiqué.

Grâce à des lunettes de réalité mixte, le chirurgien visualise simultanément l’épaule opérée du patient et une représentation holographique en 3D de l’épaule. Un plan préopératoire réalisé avant la chirurgie sur un ordinateur permet de préparer cette intervention : le chirurgien implante virtuellement une prothèse dans l’épaule du patient reconstruite en 3D et optimise son positionnement.

Une technologie pour des opérations plus précises

En France, 18.000 patients bénéficient d’une prothèse d’épaule chaque année. Grâce à cette nouvelle technologie, le chirurgien sera théoriquement en mesure de réaliser plus précisément l’intervention qu’il aura planifiée.

En pratique, les données 3D du plan préopératoire sont projetées dans les lunettes du chirurgien. En utilisant des gestes de la main et des commandes vocales, le chirurgien affiche, fait pivoter et analyse la représentation holographique de l’articulation, juste en face du champ chirurgical. La comparaison en direct de l’épaule holographique en 3D et de l’épaule opérée guide le chirurgien pour positionner la prothèse, détaille le CHRU de Tours.

La réalité mixte est la dernière technologie d’assistance opératoire chirurgicale en développement. Grâce à elle, les complications pour ce type d'opérations pourraient être aussi diminuées.