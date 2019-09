Tours : un robot pour tenir compagnie aux enfants hospitalisés obligés de rester dans leurs chambres

Tours, France

Les enfants de l’hôpital Clocheville de Tours ont depuis quelques jours un nouvel ami. Un robot de téléprésence a fait son arrivée dans le service cette semaine. Le fonds de dotation du CHRU de Tours a inauguré ce cadeau offert par le Rotary Club de Loches ce mercredi 11 septembre.

Un robot qui va accompagner les enfants qui sont isolés pour une longue durée. Ils sont obligés de rester dans leurs chambres à cause de leur état de santé et ne peuvent pas même pas aller dans les couloirs de l’hôpital pour voir d'autres enfants. Ce robot va lui permettre de sortir.

"Les enfants vont pouvoir sortir de leurs chambres virtuellement"

Selon le Professeur François Labarthe, pédiatre au CHU de Tours à l'hopital Clocheville et chez du service de médecine pédiatrique, ce nouvel outil va réellement améliorer le quotidien de ses petits patients. "Les enfants vont pouvoir sortir de leurs chambres de manière virtuelle grâce à un robot téléguidé qu'ils vont piloter à partir d'un petit ordinateur. Ils vont pouvoir communiquer avec les gens qu'ils rencontrent, assister aux spectacles organisés dans les murs de l'hôpital" explique le Professeur François Labarthe.

"Cela change complètement le vécu d'une hospitalisation" Professeur François Labarthe

"Une hospitalisation laisse toujours des traces, notamment chez un enfant, donc tout ce qui pourra faire s'évader un peu de l'hôpital sera bénéfique ! On a beaucoup d'espoirs d'améliorer le vécu quotidien des enfants qui sont hospitalisés en isolement et de manière prolongée" s'enthousiasme le professeur ainsi que toute l'équipe. Selon eux, les bénéfices de ce robot pourront accélérer la guérison des enfants.

Un robot à emmener hors de l'hôpital ?

Cet écran avec caméra et micro posé sur un poteau d'un peu plus d'un mètre cinquante et avec deux roues est encore peu répandue en France et qui a coûté un peu plus de 7 000 euros.

L'enfant pourra l'habiller un peu pour le mettre à son goût et toute l'équipe réfléchit déjà à lui trouver un nom.

L'équipe de l’hôpital aimerait à l'avenir faire sortir le robot, à Tours ou même ailleurs dans le département, pour qu'un enfant hospitalisé puisse par exemple l'emmener à l'école !