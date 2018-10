Tours, France

Entre coup de Blues, fatigue passagère ou bien vraie dépression, pas forcément facile de faire la différence. Et si vous faisiez le point ? C'est désormais possible avec l'application StopBlues, sur Apple et Android. Développée par l'Inserm, cette interface permet, en quelques questions, d'établir un premier diagnostic et si besoin, de vous mettre en relation avec un professionnel de santé ou une association.

L'application est simple d'utilisation. Elle se rapproche de Tabac Info Service. Un bouton d'alerte est disponible en cas de passage à l'acte imminent. © Radio France - Pierre-Antoine Lefort

Si l'agglomération de Tours a souhaité participé à cette expérimentation, c'est en raison d'un chiffre toujours élevé de suicides : en moyenne 47 ans par an. Pour utiliser l'application, il suffit de renseigner quelques informations : sexe, age, moral, forme physique... Et répondre à quelques questionnaires : du mal à dormir ? A se concentrer ? Vous sentez-vous utile ? Avez-vous déjà eu des pensées suicidaires ?

Une centaine d'adresses référencées près de Tours

En fonction des réponses, StopBlues dirige l'utilisateur vers un professionnel ou une association. Près de Tours, plus de 100 lieux sont référencés, du cabinet de psychologue, à celui du psychiatre, en passant par SOS amitié ou VIE 37, le réseau de prévention du suicide en Indre et Loire. L'application est aussi active sur Amboise.

Si le passage à l'acte est proche, il est également possible de passer directement un appel au Samu, ou à un proche. Un bilan de l'utilité de StopBlues sera tiré au bout de 18 mois.