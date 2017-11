Tours : une fan-zone du "Mois sans tabac" plante sa tente dans le centre-ville

Plus de la moitié des fumeurs de la région Centre Val de Loire souhaite arrêter. Une fan-zone du "Mois sans tabac" a justement planté sa tente dans le centre-ville de Tours, samedi 4 novembre. Une démarche très sérieuse pour les quelques 80 fumeurs qui sont venus.

Sous la tente du "Mois sans tabac", la première étape, c'est l'inscription. Clara fume depuis cinq ans et elle a décidé de venir avec une amie, pour se donner un peu de courage. "Ça fait quelques semaines que j'y pense. On en a même parlé à nouveau hier. Je pense que toute seule, c'est compliqué, j'ai déjà essayé. Je pense qu'avec un peu d'explications sur les réactions sur mon organisme, ça peut aider", explique la jeune femme de 22 ans.

Un rendez-vous gratuit avec un tabacologue

Les fumeurs peuvent ensuite rencontrer un tabacologue. Ils peuvent aussi mesurer leur taux de monoxyde de carbone, au stand de la Ligue contre le cancer. Si vous obtenez un chiffre entre 3 et 5, tout est normal. A partir de 20, cela indique que vous manquez un peu d'oxygène. Le constat s'aggrave lorsque le chiffre de 40 est atteint.

Les effets sur le corps humain sont encore plus importants avec du tabac à rouler qu'avec une cigarette © Radio France - Aurore Richard

Une fois toutes ces étapes passées, le fumeur peut aller se prendre en photo avec des accessoires du "Mois sans tabac", la partager sur les réseaux sociaux et même lancer le défi à un ami d'arrêter la cigarette pendant un mois. Une étape plus "légère" qui fait du bien à Aline : " Je n'ai pas fumé depuis quatre jours, je suis sous pression. J'ai décidé de me lancer un défi en arrêtant de fumer, sur moi-même et pour les autres, pour mon enfant". Si elle s'accroche et passe tout le mois de novembre sans fumer, elle a cinq fois plus de chances de ne plus toucher une cigarette de sa vie.