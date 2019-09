Tours : une nouvelle maison pour le don du sang ouvrira en 2020

Tours, France

A l'occasion de la signature de renouvellement du partenariat entre l’Etablissement Français du Sang (EFS) et la ville de Tours, l’EFS a annoncé l’ouverture d’une Maison du don courant 2020 au cœur du quartier des Deux Lions, qui remplacera le site actuel de Bretonneau. Il offrira aux donneurs tourangeaux un accueil plus moderne pour leurs dons de sang, de plasma et de plaquettes.

L'EFS et ville ont aussi annoncé la création d’une Association pour le Don de Sang Bénévole à Tours. Elle sera présidée par Ludovic Gilbon. Elle a pour rôle de renforcer le lien entre les donneurs de sang et l’EFS et de participer activement à la promotion et à l’organisation des collectes, en assurant notamment un accueil chaleureux et convivial aux donneurs.

En matière de don de sang, la Touraine fait figure de bon élève : 28 000 dons de sang, plasma et plaquettes sont effectués chaque année dans le département de l’Indre-et-Loire.