Tours : une opération pour encourager le don du sang à l'Hôtel de ville jusqu'à samedi

Tours, France

Le vendredi 29 Mars et le samedi 30 mars se déroule la 10ème édition de l'opération « Mon Sang pour les Autres » à l’Hôtel de Ville de Tours ! L’Etablissement Français du Sang, en partenariat avec les Clubs Rotary, se réunissent pour proposer deux journées festives et conviviales autour du don du sang. L'objectif vise à recruter de nouveaux donneurs et de rappeler au public l’importance de ce geste indispensable.

En Indre-et-Loire, 600 dons de sang sont nécessaires chaque semaine pour répondre aux besoins des patients

Cette année, en plus de la centaine de bénévoles mobilisée, les artistes et parrains de l’évènement, Laurence Dréano et Rémou exposeront leurs oeuvres dans le péristyle de l’Hôtel de Ville du 29 mars au 10 avril. De nombreuses animations musicales sont également proposées le vendredi et le samedi Place Jean Jaurès et en centre-ville. L'année dernière 612 donneurs se sont présentés en 2018 lors de cette manifestation dont 114 nouveaux donneurs.

La manifestation se déroule de 13h à 19h le vendredi, et de 9h30 à 12h le samedi.