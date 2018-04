L'activité physique et sportive est toujours bénéfique pour notre coeur. La Fédération Française de Cardiologie a organisé une journée d'animations et d’activités à Avignon pour nous rappeler. De la marche nordique, au footing en passant par le roller ou le Qi Gong : succès garanti !

Vaucluse, France

Tout allait bien, jusqu'au jour où... Cette phrase, nous l'avons tous entendue au moins une fois.

Tout allait bien pour un parent, un ami, un collègue de travail jusqu'au jour où la fatigue, le stress et le manque d'activité se rappellent à notre bon souvenir. Le corps tire alors une sonnette d'alarme : notre cœur donne des signes de grande fatigue, voire nous lâche.

Du jour au lendemain : tout bascule

Du jour au lendemain, c'est la vie professionnelle et familiale qui bascule : diagnostic, intervention chirurgicale -quand cela est possible- et nouvelles habitudes de vie. Elles s'imposent à nous.

Bouger régulièrement pour protéger son coeur

L'activité physique et sportive régulière nous apparaît alors comme une évidence, une nécessité vitale. C'est le message que la Fédération Française de Cardiologie a tenu a rappeler lors de sa journée "Parcours du Coeur" organisée sur l'Ile de la Barthelasse à Avignon. Un temps pour s'informer, pour découvrir de nouvelles activités et pour changer ses habitudes grâce aux conseils d'associations comme "Coeur Santé Avignon" ou "Coeur Diabète Amitié."

Marcel Bourret président de l'association Coeur Santé Avignon Copier

Jean-Pierre Chabalier : "Désormais, je marche au moins une fois par semaine" Copier

La pratique régulière du Qi Gong : une gymnastique traditionnelle chinoise adaptée et bénéfique © Radio France - Daniel Morin

Renseignements pratiques sur les clubs et associations à votre service : Service des sports de la ville d'Avignon 0490163106