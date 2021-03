Tous les habitants de Saint-Etienne vont pouvoir consulter gratuitement des psychologues

Clé Moussi et Claire Fournel vont travailler en lien avec le service de psychiatrie du CHU de Saint-Etienne et le professeur Erik Fakra

Avec la crise sanitaire, presque un tiers de la population française souffre de troubles psychiques. Ce constat sans appel est avancé par Eric Fakra, psychiatre au CHU de Saint-Etienne. Aux urgences, "il y a des tentatives qui arrivent tous les jours" explique-t-il, y compris des personnes "sans antécédent psychiatrique ou psychologique."

Face à cette situation alarmante, la ville de Saint-Etienne débloque 70.000€ pour financer "Sainté Psycho", un dispositif d'aide psychologique à destination de l'ensemble des Stéphanois qui en ont besoin. Deux psychologues embauchés par la mairie répondront au téléphone à partir du lundi 22 mars. Si besoin, il sera possible de prendre rendez-vous pour du soutien psychologique en présentiel.

Des consultations gratuites

Ces rencontres auront lieu à la Maison du Projet rue Louis Braille, aux Crous de la Métare et de Tréfilerie car l'un des deux psychologues consacrera son temps essentiellement aux étudiants, et à la Cité du Design.

En amont, les permanences téléphoniques seront ouvertes de 10H à 12H les mardis et mercredis et de 13H30 à 16H les jeudis et vendredis. Les psychologues sont joignables sur ce numéro unique : 06.73.69.27.09

Ne pas attendre trop longtemps avant de consulter

Troubles du sommeil ou de l'alimentation, perte de motivation pour sortir de chez soi, comportements addictifs vis-à-vis de l'alcool mais aussi de la télévision sont autant de signes qui doivent pousser à consulter un psychologue."Il suffit de composer un numéro, il vaut mieux appeler pour rien que ne pas appeler du tout et développer des troubles psychiatriques" explique Eric Fakra.

Ce dispositif doit être en place jusqu'au 31 décembre prochain, mais le maire Gaël Perdriau assure que s'il y a besoin de plus psychologues pour répondre à la demande et de prolonger ce dispositif au delà de la fin de l'année 2021, la ville le fera. Le financement du dispositif "Sainté Psycho" doit être présenté au conseil municipal ainsi qu'un vœux en direction du ministre de la Santé pour généraliser l'expérimentation du remboursement des séances chez un psychologue.