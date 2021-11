Tous les infirmiers anesthésistes du Centre Hospitalier de la Côte Basque en grève

Les 34 infirmiers anesthésistes diplômés d’État (IADE) du Centre Hospitalier de la Côte Basque sont en grève depuis ce lundi 8 novembre. Ils répondent à une mobilisation nationale pour demande une "reconnaissance statutaire, salariale et légitime" de leur profession.

Depuis plus d'un an, les 10.000 infirmiers anesthésistes diplômés d'État de France, qui travaillent sous l'autorité des médecins anesthésistes, revendiquent un statut de "praticien avancé".

Intégrer un nouveau corps de métier

"Nous demandons une reconnaissance statutaire, salariale, légitime de notre profession, détaille Mathieu Lagoardette, l'un des infirmiers anesthésistes. Nous sommes dans une pratique autonome, ce qui fait de notre pratique une pratique avancée." Au cœur des revendications des grévistes, pouvoir intégrer un nouveau corps de métier qui va voir le jour : celui d'infirmiers de pratique avancée (IPA) et auxiliaires médicales de pratique avancée (AMPA). "Nous on s'inscrirait plutôt dans cette catégorie-là, les AMPA, estime Mathieu Lagoardette, ça permettrait de sécuriser notre diplôme, notre formation."

Car le diplôme d'IPA équivaudra à un niveau d'étude de Bac +5, tout comme celui d'IADE actuellement, mais avec seulement un an de spécialité, contre deux pour les IADE actuellement. "Au niveau des infirmiers, il n'y a pas plus qualifié que les infirmiers anesthésistes." justifie le professionnel. Et récemment, les propos du ministre de la Santé Olivier Véran au Sénat, qualifiant les IADE de '"simples exécutants" a fait bondir les syndicats. Des propos "qui simplifient" complétement la profession selon les grévistes.

Des retards et annulations d'opérations

Conséquence de la grève, certaines opérations chirurgicales ont dû être annulées. Lundi, c'est 50% du programme opératoire qui a été annulé, hors urgence et service d'oncologie. Les soignants comptent rester mobilisés au moins jusqu'au 18 novembre, mais préviennent que la grève pourra être reconductible s'ils n'obtiennent pas gain de cause.