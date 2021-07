Tous les patients Covid actuellement en réanimation à Avignon n'étaient pas vaccinés

Le chef du service réanimation de l'hôpital d'Avignon (Vaucluse) appelle à une vaccination massive contre le Covid, notamment chez les plus jeunes. Actuellement, les admissions en réanimation repartent à la hausse et les patients admis n'étaient pas vaccinés.

Les médecins réanimateurs de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur lancent un appel à la vaccination massive. "Oui, le vaccin peut avoir avoir des effets désirables : il est aujourd'hui notre meilleure chance de retrouver une vie vraiment normale au plus vite", écrivent-ils dans une tribune publiée en ligne (voir ci-dessous), où ils alertent sur la hausse des admissions en réanimation et appellent ceux qui ne sont pas encore vaccinés contre le Covid à recevoir une injection au plus vite.

Le chef du service réanimation de l'hôpital d'Avignon, Sébastien Moschietto, fait partie des signataires et s'inquiète de voir que les admis en réanimation ne sont pas vaccinés. "Par exemple, aujourd'hui on a trois patients en réanimation : une femme de 33 ans, un homme de 58 ans et une femme de 63 ans. Aucun n'était vacciné, avec peu de comorbidités si ce n'est un peu d'hypertension artérielle et un peu de surpoids. On revient sur les mêmes profils que lors des deuxième et troisième vague, mais avec des patients encore plus jeunes", détaille-t-il.

"L'an dernier, on a commencé à rentrer les premiers malades au mois d'août, et le 8 septembre on était saturés"

- Sébastien Moschietto, chef du service réanimation à Avignon

"C'est en train de devenir une maladie de patients jeunes, alerte-t-il, puisque les plus âgés sont protégés par le vaccin. Proportionnellement, les jeunes ont peu de chance de finir en réanimation mais ces formes graves existent et le risque de développer une forme grave est certainement bien plus sévère que le risque de développer un effet indésirable grave du vaccin". Il s'inquiète aussi de voir se développer de nouveaux variants, si le virus continue de circuler dans la population jeune. "Ça commence à se répandre chez les patients les plus jeunes, qui le retransmettent dans leur foyer, et ça finit toujours en réanimation".

Car si le service réanimation est encore loin de la saturation (l'hôpital d'Avignon peut monter jusqu'à 40 lits de soins critiques), la suite l'inquiète. "Par comparaison, l'année dernière, on a commencé à rentrer les premiers malades au mois d'août, et le 8 septembre on était saturés. Là, on voit que ça arrive plus tôt. Et notre crainte est de devoir rouvrir des lits plus tôt", prévient Sébastien Moschietto. Et le médecin réanimateur relance son appel à tous les non-vaccinés : "on a encore une protection efficace, on ne voit pas encore arriver des patients vaccinés pour le moment".