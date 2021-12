Tous les tournois de football du District Côte d'Opale sont annulés pour cause de Covid 19

Pour les footballeurs du District Côte d'Opale, la trêve hivernale arrive plus tôt que prévu. Le président du District a décidé d'annuler l'ensemble des tournois de cette fin d'année en raison de l'état des terrains mais aussi des cas de Covid 19 qui se multiplient. Toutes les compétitions de niveau départemental (sénior, jeunes, futsal) sont annulées à partir de ce jeudi 9 décembre et jusqu'à début janvier.

Annulation des tournois suite aux intempéries

Suite aux intempéries de ces dernières semaines, les terrains de football du District Côte d'Opale ont été particulièrement touchés. La décision est donc prise d'annuler l'ensemble des tournois. Le président du Distric Franck Poret estime ne pas avoir le choix vu l'état des terrains : « On doit prendre une décision forte, je ne l'ai pas prise de gaité de cœur. Nous avons été particulièrement touchés par les intempéries. C'est simple, 90% de nos terrains de football sont noyés d'eau voir inondés. Je ne veux pas prendre de risque de blessures pour les joueurs. On a pas envie d'annuler les matchs au dernier moment."

Multiplication des cas de covid 19 lors des tournois

Cette longue trêve hivernale est aussi liée au Covid 19 comme l'explique le président : "On a environ plus d'une centaine de cas contacts depuis un mois. Le Covid 19 circule de plus en plus. On a énormément de reports de matchs suite à des cas contacts. Je suis responsable et je préfère faire une pause 15 jours avant les fêtes pour repartir de bon pied au mois de janvier." Depuis quelques semaines, le club est débordé par des appels et des mails suite à des cas de Covid 19 après des matchs. Le tournoi futsal toutes catégories confondues est annulé en cette fin d'année. Ce tournoi sera reportée en début d'année prochaine.