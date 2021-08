"Tous vaccinés, on en parle ?" : Journée spéciale le 30 août sur France Bleu Lorraine, posez vos questions

Pour cette rentrée encore marquée par l'épidémie de Covid-19, France Bleu Lorraine vous propose une journée spéciale "Tous vaccinés, on en parle ?" ce lundi 30 août avec reportages, éclairages et interviews.

Comment s'applique le pass sanitaire ? Qui est concerné ? Quelles règles dans les établissements scolaires ? Dans les entreprises ? Qui pourra recevoir une 3ème dose et à partir de quand ?

Le Préfet de la Moselle, Laurent Touvet, sera notre invité à 7h45 et vous pourrez directement lui poser vos questions en composant le 03 87 52 13 13 entre 8h15 et 8h30 ou via nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter.

Les chiffres de l'épidémie en Moselle et en France