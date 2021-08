"Tous vaccinés ? On en parle" : matinale spéciale le lundi 30 août sur France Bleu Pays Basque

C'est l'enjeu de cette rentrée : le gouvernement veut accélérer la vaccination pour lutter contre la le variant Delta. Alors, on en parle et on donne la parole à des spécialistes, sur l'antenne de France Bleu Pays Basque ce lundi matin, alors que l'opposition à la vaccination est toujours là.

Doit-on absolument se faire vacciner? Quand et où le pass sanitaire est-il obligatoire? L'employeur peut-il et doit-il le contrôler? Où en est l'épidémie au Pays Basque? Pour répondre à toutes ces questions, France Bleu organise une journée spéciale dès le premier jour de sa rentrée, ce lundi 30 août. Deux experts viendront répondre aux questions de France Bleu Pays Basque et aux vôtres, à partir de 8h30.

Juste après le journal de 8 heures, Philippe Laperle représentant de l'ARS dans les Pyrénées-Atlantiques viendra aborder la situation sanitaire. Cas positifs, hospitalisations, réanimations, vaccination... On fera le point.

Et puis, la vaccination, et plus généralement le pass sanitaire posent de nombreuses questions dans le monde du travail. Quels salariés doivent l'avoir ? Qui le contrôle en entreprise. Quid du télétravail ? Nos journalistes poseront ces questions à André Garreta de la Chambre de commerce et d'industrie Bayonne - Pays Basque.

Et puis, nos deux invités répondront ensuite à toutes les questions que vous vous posez. Vous pourrez les interroger en direct à partir de 8h30, au 05 59 59 17 17.

La troisième dose, enjeu de la rentrée

Autre enjeu important de cette rentrée, la troisième dose de vaccin. Jeudi 26 août, Matignon a annoncé que les résidents des Ehpad pourront recevoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 à partir du 13 septembre. Cette date verra le "redémarrage de la campagne systématique, après recueil du consentement, pour les troisièmes doses (de vaccin) dans les Ehpad", a précisé le Premier ministre Jean Castex.

"Je pense que tout le monde est prêt. Les deux premières fois se sont bien passées, l'organisation est en place. Le tout c'est de recevoir la livraison", explique Jean-Louis Bellemare, directeur de la maison de retraite de Bassussary et vice-président régional de l'Association des Directeurs au service des Personnes Agées, qui estime "à 90-95%" le taux de vaccination. Il devra à nouveau recueillir le consentement des résidents ou de leurs tuteurs.

En outre, les plus de 65 ans et les personnes présentant des comorbidités pourront dès le 1er septembre, reprendre rendez-vous pour avoir leur troisième dose, comme recommandé par la Haute autorité de santé, a ajouté Jean Castex en rappelant qu'il fallait "un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose". La troisième dose est jugée nécessaire parce que "la protection vaccinale chez certaines personnes -les plus fragiles, les plus âgés- baisse", a fait valoir le chef du gouvernement.

Les clubs de rugby ont des problèmes d'effectif

Sur France Bleu Pays Basque, ce lundi, vous entendrez aussi deux présidents de clubs de rugby. Parce que le pass sanitaire donne aussi de contraintes au sport amateur, puisqu'il est obligatoire pour les joueurs et le staff à l'entraînement, et pour les matchs, où les contrôles s'annoncent stricts, avant la reprise de la Fédérale 1 (le 4 septembre), de la Fédérale 2 (le 11) et de la Fédérale 3 (le 26).

"À Bardos, on a expliqué ça aux joueurs, et dans un premier temps, 12 ont décidé de ne pas reprendre de licence", raconte Jean-Baptiste Lamote, le président du club de Fédérale 3. "Je suis coincé entre l'État qui dit qu'on aura des amendes si on ne respecte pas, et eux qui ne veulent pas le faire.

Son confrère de Fédérale 3, Jean Servary, co-président de l'USSP Amikuze-Rugby, le club de Saint-Palais a aussi des problèmes d'effectif. "On tourne avec une trentaine de joueurs aux entrainements. On devrait être à 45-50, pour faire deux équipes", explique-t-il "Certains ne viennent pas par rapport au pass sanitaire. D'autres se sont rendus compte que la situation pendant un an et demi était assez confortable sans rugby".

Les antipass de moins en moins nombreux dans les manifestations

Pendant ce temps là, dans la rue, la mobilsation baisse dans le Pays Basque contre le pass sanitaire, que ce soit selon les chiffres de la police ou des organisateurs. Ils étaient samedi 1 800 selon la police et 2 300 selon les organisateurs (contre respectivement 2 000 et 2 900 le samedi précédent). Sur le plan national aussi...

Les données pour tout savoir sur le Covid-19 au Pays Basque