"Tous Vaccinés ? On en parle" : Vos questions, les réponses de nos experts sur France Bleu Isère

Pass sanitaire, reprise des cours en présentiel, retour au travail... Cette nouvelle rentrée sous le signe du Covid-19 est pleine d'enjeux et de questions. C'est pourquoi France Bleu Isère vous a proposé une journée spéciale "Tous vaccinés, on en parle ?" ce lundi 30 août. Afin de répondre à vos questions.

Dès ce lundi, tous les plus de 65 ans peuvent réserver les créneaux pour une troisième dose de vaccin. Mais attention, vous ne pourrez pas forcément vous faire vacciner au même endroit que vos deux premières doses. Car en cette rentrée, de nombreux centres de vaccination doivent déménager - ceux dans les gymnases ou les salles de concert. C'est le cas du centre installé à Alpexpo, où plusieurs milliers d'Isérois se sont fait vacciner. "Il a beaucoup servi durant la campagne vaccinale, mais il va déménager sur le campus à partir de la première quinzaine du mois de septembre", indique ainsi Serge Morais, le directeur adjoint de l'Agence régionale de Santé en Auvergne Rhône Alpe.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Aujourd'hui, en Isère, quasiment 80% des personnes éligibles ont commencé un cycle de vaccination. Et à peu près 70% ont terminé la vaccination complète, donc les deux injections", indique sur France Bleu Pierrick Bedouch, directeur du pôle pharmacie au CHU Grenoble Alpes. Et il ne s'agit pas uniquement de personnes âgées : "les 18 25 ans sont eux aussi très bien vaccinée. Ils sont éligibles depuis la fin juin, et on compte aujourd'hui plus de 80% des personnes de cette classe d'âge qui ont initié leur vaccination".

Vos questions à nos spécialistes sur France Bleu Isère :

Même vaccinés, on attrape quand même le coronavirus. Même vaccinés, il faut porter le masque. Alors à quoi cela sert ? Et pourra-t-on atteindre cette immunité collective qui semble être le Graal?

Effectivement, la vaccination telle qu'elle a été développée, réduit les formes graves et les formes symptomatiques. Donc même vaccinés, cela n'empêche pas complètement de porter le virus ou d'avoir une infection. Par contre, ce qu'on voit maintenant, avec un recul de quelques mois, c'est que la vaccination réduit le risque d'avoir la maladie et de contaminer les autres. C'est une protection supplémentaire. Au CHU de Grenoble, on voit concrètement que cela réduit les risques de formes graves et d'hospitalisations. On le voit particulièrement lorsque l'on compare cette quatrième vague. avec des zones où il n'y a pas eu le même taux de vaccination, comme dans les Antilles et en Guyane. Ici on a aussi un afflux de malades depuis début juin, mais rien de comparable avec ces zones-là.

Pourquoi faut-il une troisième dose de vaccin anti-Covid pour les plus de 65 ans ?

La troisième dose, va être appliquée pour les personnes les plus fragiles et les plus âgées, donc plus de 65 ans. Et puis pour les personnes identifiées depuis le départ en raison de pathologies graves comme des greffes, des immuno dépressions. L'objectif de cette troisième dose, c'est véritablement de booster, de réactiver la protection pour ces populations. L'autre élément qui explique cette troisième dose, c'est le variant Delta, particulièrement contaminant et particulièrement sévère, qu'on ne connaissait pas au début de l'année.

En Italie, la décision a été prise de ne pas faire de 3ème dose, car les effets secondaires augmenteraient avec le nombre d'injections. Est-ce exact ?

A ce jour, nous n'avons pas d'éléments pour dire que les effets indésirables augmentent avec le nombre d'invités. Et puis globalement, nous avons peu d'effets indésirables tout court. Or on a déjà beaucoup de recul maintenant sur les vaccins, on est à plus de 3,5 milliards d'injections dans le monde. Les quelques effets indésirables sont asse limités. Une étude israéelienne publiée mercredi dernier est très rassurante sur les faibles effets indésirables.

J'ai lu que les médecins ne faisaient pas systématiquement un retour de pharmacovigilance après un potentiel effet secondaire, pourquoi ?

La pharmacovigilance, c'est la surveillance quotidienne et permanente de potentiels effets indésirables.Le rôle des services de pharmacolvigilance, comme celui du CHU de Grenoble, c'est d'analyser les effets secondaires. Une véritable enquête est faite sur chaque cas. Les professionnels de santé, mais également les patients, peuvent faire remonter leurs effets secondaires. Les effets majoritairement graves et sérieux vont être étudiés. Maintenant, les injecteurs, médecins, infirmiers ne vont pas forcément déclarer toutes les douleurs au point d'injection. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure connaissance de la surveillance. Ce que l'on voit en tout cas, c'est une très forte mobilisation de tous les professionnels pour remonter les cas et les analyser.

Un médecin généraliste peut-il me demander mon pass sanitaire ?

Tout à fait. On connaît très bien cette situaiton depuis le 9 août au CHU de Grenoble et dans tous les établissements de santé. Le pass sanitaire y est applicable pour les visiteurs, les gens qui viennent et les situations non urgentes. En revanche, évidemment, pour les patients pris en urgence, on ne va pas se demander s'ils ont le pass sanitaire.

Je me suis fait vacciner avec AstraZenecca. Mais pour la troisième dose, que dois-je faire ? Peut-on mélanger les vaccins ?

AstraZeneca est un très bon vaccin, mais c'est vrai qu'en raison de rares cas de caillots sanguins, on l'a réservé aux personnes de plus de 55 ans. Et là, dans le cadre effectivement de la troisième injection, on voit que sur le Varian Delta, les vaccins dits à ARN messagers Pfizer ou Moderna sont ceux qui ont la meilleure efficacité. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre de cette troisième injection, on va essentiellement utiliser ces vaccins ARN, d'autant plus qu'on en a dsormais en plus grand nombre.