TousAntiCovid : l'application ne séduit pas les Landais

L'application TousAntiCovid sert à être prévenu si on a été à proximité de quelqu'un ayant le Covid. Il est aussi possible de remplir son attestation de sortie sur l'application, pendant le confinement. Interrogés, les Landais semblent toujours peu convaincus par l'application.

L'application TousAntiCovid, disponible depuis mi-octobre, a été téléchargée par un peu plus de 10% de la population française

"Je ne savais même pas que ça existait !", s'exclame une Montoise d'une trentaine d'années. A l'entrée du centre commercial du Grand Moun, à Mont-de-Marsan, ils sont très peu nombreux à se dire convaincus par l'application TousAntiCovid, lancée par le gouvernement mi-octobre, pour lutter contre l'épidémie.

Pourtant, 10% de la population française l'a téléchargée. L'ancienne version, StopCovid, n'avait pas du tout séduit. Transformée en TousAntiCovid, les téléchargements ont bondi : sept millions en 10 jours, depuis son lancement. Le principe : vous prévenir si vous avez été en contact avec quelqu'un contaminé par le coronavirus. Pour cela, il faut activer l'application en laissant le bluetooth de son téléphone allumé. TousAntiCovid détecte les autres utilisateurs situés à moins d'un mètre pendant plus de 15 minutes. S'il l'un d'eux a le virus, vous serez prévenu, sans que son identité ne soit révélée, et vous pourrez à votre tour aller vous faire tester.

"Je ne l'ai pas téléchargée parce que je travaille dans le commerce, alors je croise du monde tout le temps ! Si c'est pour recevoir cinquante notifications par jour, ça n'a pas spécialement d'intérêt", estime un employé du centre commercial, en pleine pause cigarette. Un client abonde : "Il faut aussi savoir vivre normalement, sans avoir sans arrêt cette maladie en tête."

Selon les chiffres du gouvernement, 500 personnes sont prévenues chaque jour qu'elles sont cas contact. L'objectif affiché par le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, est d'atteindre les 15 millions de téléchargements d'ici un mois, "pour nous donner une chance de plus de réussir la sortie du confinement", explique-t-il.

"Moi je l'ai téléchargée sur mon portable", affirme Rosa. "C'est ma petite fille qui me l'a installée, au cas où j'oublierais mon attestation de sortie, comme ça je pourrai présenter la version numérique", explique-t-elle. Elle ne s'en sert cependant qu'à cet effet, et non pour être prévenue d'éventuelles contaminations autour d'elle.

Les détracteurs de TousAntiCovid pointent l'aspect intrusif de l'application, comme le fait d'être géolocalisé ou de donner accès à des données personnelles. Pour de nombreuses personnes âgées, le problème se situe du côté de la fracture numérique : impossible de télécharger une application pour smartphone quand on n'a pas de téléphone portable ou qu'on possède un vieux modèle.