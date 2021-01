Tout ce qu'il faut savoir sur la vaccination des plus de 75 ans qui débute ce lundi en Dordogne

Après les résidents d'Ehpad et les soignants à risque et de plus de 50 ans, c'est au tour des personnes âgées de plus de 75 ans vivant hors Ehpad de se faire vacciner contre la Covid-19. La campagne commence ce lundi en Dordogne. France Bleu Périgord fait le point.