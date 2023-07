"Tout le monde l'attendait !" : après deux ans sans médecin, une commune de Moselle trouve une généraliste

Au volant de sa vieille voiture rouge, fenêtre baissée, Bernadette discute avec sa soeur. Elle fait partie des premiers patients de la nouvelle médecin de Retonfey, petite commune de 1.400 habitants située à l'est de Metz. Le 30 mai dernier, une jeune médecin généraliste tout juste sortie d'études a ouvert son cabinet. Un soulagement pour la mairie, qui cherchait un remplaçant au docteur historique du village, décédé subitement en 2021. La médecin de 28 ans a répondu à la publication d'une annonce sur le site SOS Villages , géré par le JT de 13h de TF1.

"Je crois que tout le monde l'attendait !", s'exclame Bernadette. Depuis deux ans, la retraitée a dû se débrouiller quand elle avait des soucis de santé. "C'était un peu galère parce que j'ai des traitements à vie", explique-t-elle. "Donc j'ai retrouvé un médecin à Courcelles-Chaussy mais bon, il y avait beaucoup d'attente. Par exemple, si j'avais vraiment mal au ventre, il me disait de venir dans trois jours..."

Marie Treuil s'est installée dans des locaux provisoires, en attendant la rénovation de la future mairie. © Radio France - Bastien Munch

Depuis le décès de l'ancien généraliste, de nombreux habitants ont retrouvé un médecin traitant dans les communes alentours. Mais pour Bernadette, il faut désormais revenir consulter ici. "Il faut vraiment que les gens reviennent chez cette nouvelle médecin. C'est une jeune qui vient juste de se lancer, alors pourquoi ne pas lui donner sa chance ? Ça l'aidera sûrement à rester..."

"Sans l'aide financière, je ne me serais pas installée"

"Elle nous a vraiment donné un espoir", reconnait Christian Petit, le maire de Retonfey. La municipalité a décidé de prendre en charge le loyer du nouveau cabinet, dans des locaux provisoires. "J'ai rencontré des gens encore récemment qui m'ont dit 'ouf' quand ils ont su qu'on avait trouvé une nouvelle médecin. Depuis deux ans, ils n'avaient trouvé aucun autre médecin traitant. Donc je ne pense pas qu'on puisse vraiment chiffrer le fait d'amener du bien-être et du bien-vivre à une population."

Pour Marie Treuil, la nouvelle médecin, c'est donc tout confort. "Sans ce coup de pouce financier, je n'aurais pas pu m'installer", assure-t-elle. Cette Messine d'origine est spécialisée en pédiatrie, elle réalise même des frottis. "C'est vrai qu'il y a assez peu de médecins généralistes qui en font. Et comme c'est difficile de trouver des rendez-vous chez le gynécologue, beaucoup de patientes sont contentes que je fasse ce type d'examen."

Marie Treuil vient tout juste de finir ses études de médecine. © Radio France - Bastien Munch

"Je pensais que ce serait plus facile"

La fin d'un parcours du combattant pour le maire de Retonfey. "Après le décès de l'ancien médecin, on s'est réunis et on s'est demandés ce qu'on pouvait faire", se souvient Christian Petit. "On a mis toutes les idées sur la table, même les plus folles. On a pensé à mettre des panneaux, à faire du porte-à-porte dans les autres communes ou à Metz,"

Le maire ne s'attendait pas à devoir franchir autant d'obstacles. "Pour moi, la Moselle est un beau département", explique-t-il. "En plus, on est quand même dans la première couronne autour de Metz, les hôpitaux sont très proches, donc franchement je pensais que ce serait plus facile. Je pensais qu'il suffisait de poster une annonce et que ça allait être bon. Eh bah non !"

"J'ai donc sollicité le préfet, le maire de Metz... On a aussi eu des contacts avec l'Agence régionale de santé pour savoir comment on devait faire", énumère Christian Petit. "On a même essayé de faire appel à des chasseurs de tête ! Sauf que certains vous demandent des sommes très conséquentes. Donc à un moment donné, on a mis cette annonce sur SOS Villages. On n'y croyait pas trop mais ça a marché !" Fin 2024, Marie Treuil devrait intégrer un tout nouveau cabinet, dans la future mairie rénovée. À terme, une infirmière devrait même s'installer dans cette nouvelle mairie.