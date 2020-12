Tout le monde ne pourra pas être testé avant Noël avertissent les laboratoires

Faut-il se faire tester au coronavirus avant Noël ? Pour un Breton, Johann Evano, le directeur Bretagne des laboratoires Eurofins, adopte une réponse de Normand : "Se faire tester, oui et non. On ne pourra pas tester tout le monde avant Noël." Alors que selon un sondage Ifop pour le site médical Odero, plus d'un quart des Français entend le faire (26%).

Son groupe comme ses concurrents travaille à faire le maximum : "on s'est tous organisés pour tester ceux qui en ont besoin, les patients symptomatiques ou ceux qui ont été en situation à risque. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut tester. Aujourd'hui on ne pas refuser des tests donc on maintient des créneaux d'urgence pour les personnes qui ont des symptômes."

Deux fois plus de prélèvements

La crise a obligé à repenser l’organisation : "on a multiplié par trois les capacités analytiques et les capacités de prélèvement. Depuis la semaine dernière, on a multiplié par deux les prélèvements. On pourra en faire 3.000 par jour la semaine prochaine mais on ne pourra pas faire beaucoup plus que ça. Pour les prélèvements, on travaille avec un réseau d'infirmiers et d'infirmières libéraux. Pour les analyses, on a boosté les machines. On en avait une en mars et six aujourd'hui."

Sans compter qu'il faut faire vite pour que ce soit efficace : "En ce moment 90% des résultats sont rendus dans la journée ou dans la nuit et on espère maintenir ce rythme." Et il faut toujours s'occuper des analyses d'urine ou de sang : "Cela n'a pas d'impact sur les autres analyses, ni sur les délais de résultat. Ce ne sont pas les mêmes équipes."

Alors que faire si on n'a pas de symptômes ? "Si vous êtes inquiet mais sans symptômes, ce qu'il faut faire c'est respecter scrupuleusement les gestes barrières et éviter d'aller là où il n'y a pas d'urgence à aller. Et si vous avez des symptômes, là, il faut se faire tester et nous aurons un créneau pour vous."